Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh có cường độ khá mạnh

Dự báo viên Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, nước ta đang chịu tác động của không khí lạnh lệch Đông đang suy yếu, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao dịch chuyển vào Trung Bộ, gây mưa dông tại nhiều khu vực.

Theo đó, từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Dự báo viên Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ (Ảnh cắt từ clip của Cục khí tượng thủy văn).

Ngoài khu vực trọng tâm, từ chiều tối qua đến ngày hôm nay, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo từ đêm 29/10, mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Còn miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời nắng, ít mưa. Trong 2 ngày 29-30/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên nền nhiệt hầu như không thay đổi.

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng dự báo, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình.

Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ sẽ thấp hơn nhiều năm

Trong bản tin dự báo mùa, Trung tâm khí tượng thủy văn nhận định, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Từ tháng 2-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày.

Ngoài ra, trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.