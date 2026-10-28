Nỗi khổ của một nhân viên văn phòng 40 tuổi có tài sản 174 tỷ đồng

Câu chuyện về một nhân viên văn phòng dù đầu tư thành công rực rỡ ở cả ba mảng bất động sản, chứng khoán và tiền ảo nhưng vẫn cảm thấy tài sản của mình không bền vững và tâm hồn trống rỗng đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Phản ứng của cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều: một bên đồng cảm và một bên buông lời chỉ trích.

Theo thông tin từ các cộng đồng mạng ngày 28/10, một bài viết có tiêu đề "Tôi có khối tài sản 9 tỷ Won (khoảng 174 tỷ VNĐ), nhưng chẳng có ai để sẻ chia điều này" đã được đăng tải trên diễn đàn Blind vào ngày 25 vừa qua. Người viết bài được xác thực tài khoản là nhân viên của Tập đoàn Samsung Electronics.

Người viết (tạm gọi là A) chia sẻ: "Tổng tài sản của tôi là 9 tỷ Won (khoảng 174 tỷ VNĐ), nợ vay không đáng kể nên tài sản ròng rơi vào khoảng gần 9 tỷ Won. Tôi là một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40 và đã mất khoảng 10 năm để đạt được cột mốc này. Dù hiện tại cơ cấu tài sản đã thay đổi nhiều, nhưng tôi đều đã kinh qua bất động sản, chứng khoán và cả tiền điện tử. Nhờ đưa ra được một số quyết định quan trọng trong quá trình đầu tư mà tài sản của tôi đã tăng lên đáng kể."

Ảnh minh họa

Anh trải lòng thêm: "Tôi cứ nghĩ đạt đến tầm này thì sẽ không còn lo âu gì nữa, nhưng thú thật dạo này tôi vẫn đau đầu. Xung quanh tôi hoàn toàn không có ai rơi vào trường hợp tương tự. Đương nhiên tôi không thể tâm sự với đồng nghiệp, còn khi kể với bạn bè thì lại thành ra khoe khoang và những trăn trở của tôi lại bị coi là chuyện dở hơi. Sự cô đơn này thực sự lớn hơn tôi tưởng rất nhiều."

Anh A cũng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống thường nhật và những cảm xúc tinh tế, xa lạ mà trước đây anh chưa từng trải qua. Chẳng hạn như việc gọi món trong nhà hàng mà không cần nhìn giá, hay việc được ngân hàng dẫn vào khu vực chăm sóc khách hàng đặc biệt.

"Tôi không thấy hạnh phúc mà chỉ cảm thấy thực tế vỗ vào mặt. Dù tài sản có tăng thêm nữa thì có lẽ tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn. Trước đây tôi từng nghĩ 'Nếu mình kiếm được 10 tỷ Won thì sao nhỉ?', nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn lo sợ 'Nếu mình mất tất cả thì sao?'. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng lại không thể làm được. Không phải vì tôi yêu thích công việc này, mà vì nếu nghỉ việc, tôi hoàn toàn không biết mình sống để làm gì," anh A bộc bạch.

Anh trải lòng: "Tôi nghĩ câu nói 'tiền mua được hạnh phúc' vừa đúng mà cũng vừa sai. Những lo lắng về sinh kế trong cuộc sống chắc chắn đã biến mất, nhưng sống thong dong lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không biết liệu sự bình yên trong tâm hồn rồi có đến hay không nữa."

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến đồng cảm và lời khuyên:

- "Tôi hiểu cảm giác của anh."

- "Nếu không thể nói với đồng nghiệp hay bạn bè, anh hoàn toàn có thể tâm sự với vợ/chồng mình mà."

- "Dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì làm công ăn lương vẫn có giới hạn, hay là anh thử ra làm kinh doanh xem sao?"

Ngược lại, cũng xuất hiện không ít những bình luận chỉ trích:

- "Lòng tham của con người đúng là không có đáy."

- "Hạnh phúc là do tính cách của mỗi người chứ liên quan gì đến việc kiếm nhiều hay ít tiền mà lại đi đổ lỗi cho tiền bạc."

- "Việc đầu tiên anh cần làm là phải hiểu rõ giá trị sống và sở thích của bản thân đi đã."

Nguồn: MK