Lời khuyên cho những gia đình đang có muỗi trong nhà

Để bảo vệ sức khỏe cả gia đình, việc cần làm không đơn thuần là tìm cách diệt muỗi trưởng thành mà còn phải loại bỏ nơi muỗi sinh sản và chủ động phòng muỗi đốt.

Kiểm tra những nơi muỗi có thể sinh sản

Nhiều gia đình cho rằng nhà cửa sạch sẽ thì không có muỗi. Tuy nhiên, muỗi vẫn có thể sinh sản ở những vị trí khuất, ít được chú ý, đặc biệt là các dụng cụ chứa nước.

Xô, chậu, lọ hoa, khay hứng nước, máng thoát nước, lốp xe cũ hoặc các vật dụng để ngoài sân, ban công có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng nếu có nước đọng. Vì vậy, khi thấy muỗi xuất hiện nhiều trong nhà, các gia đình nên kiểm tra toàn bộ khu vực sinh hoạt, nhà vệ sinh, ban công, sân vườn và những vị trí có khả năng tích nước.

Các dụng cụ chứa nước cần được đậy kín. Với bình hoa, nên thay nước thường xuyên và cọ rửa thành bình. Những vật dụng không cần thiết có khả năng đọng nước nên được loại bỏ hoặc cất giữ ở nơi khô ráo.

Đặc biệt, cần duy trì thói quen kiểm tra và xử lý các điểm có nước đọng ít nhất mỗi tuần. Đây là việc quan trọng để ngăn muỗi tiếp tục sinh sản.

Ảnh minh họa.

Không chỉ diệt muỗi trưởng thành

Khi thấy muỗi bay trong phòng, nhiều người thường tìm cách đập muỗi hoặc sử dụng bình xịt diệt muỗi. Những biện pháp này có thể giúp giảm số lượng muỗi trưởng thành, nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề nếu nơi sinh sản của chúng vẫn còn.

Muỗi vằn truyền virus sốt xuất huyết thường đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước. Trứng muỗi có thể tồn tại trong điều kiện khô và tiếp tục phát triển khi gặp nước thích hợp. Vì vậy, chỉ diệt muỗi đang bay mà bỏ qua lăng quăng, bọ gậy sẽ khiến muỗi tiếp tục xuất hiện.

Các gia đình cần cọ rửa dụng cụ chứa nước, thay nước và xử lý những nơi có lăng quăng, bọ gậy. Với các bể chứa nước hoặc dụng cụ không thể đổ bỏ, cần áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chủ động bảo vệ các thành viên khỏi muỗi đốt

Muỗi truyền bệnh không chỉ xuất hiện vào ban đêm. Muỗi vằn thường hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Vì vậy, các gia đình không nên chỉ sử dụng màn khi đi ngủ buổi tối mà bỏ qua thời gian ngủ trưa.

Có thể sử dụng màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay và lắp lưới chống muỗi ở cửa sổ, cửa ra vào. Quạt cũng có thể hỗ trợ hạn chế muỗi tiếp cận và đốt người, nhưng không thể thay thế các biện pháp phòng muỗi khác.

Đối với các sản phẩm xua muỗi, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi, sử dụng đúng hướng dẫn và lưu ý đặc biệt khi dùng cho trẻ nhỏ. Không bôi sản phẩm lên mắt, miệng hoặc vùng da bị tổn thương; không để trẻ tự sử dụng hóa chất xua muỗi.

Không tự ý phun hóa chất diệt muỗi tùy tiện

Khi muỗi xuất hiện nhiều, một số gia đình lựa chọn phun hóa chất để xử lý nhanh. Tuy nhiên, việc sử dụng hóa chất không đúng cách có thể gây phơi nhiễm không cần thiết, trong khi hiệu quả phòng muỗi không kéo dài nếu các ổ sinh sản vẫn tồn tại.

Nếu sử dụng sản phẩm diệt muỗi, cần đọc kỹ nhãn, tuân thủ hướng dẫn về liều lượng, thông gió và thời gian quay trở lại khu vực vừa xử lý. Không tự ý pha trộn hóa chất hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Khi địa phương có ổ dịch hoặc cơ quan y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, người dân nên phối hợp thực hiện theo hướng dẫn. Phun hóa chất cần được kết hợp với loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng muỗi đốt mới có thể mang lại hiệu quả kiểm soát tốt hơn.