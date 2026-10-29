Trồng cây trầu bà trong nhà, chớ nên đặt ở vị trí này kẻo "hao tài, tán lộc"

Trầu bà là loại cây cảnh quen thuộc, được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ ngoài xanh mát, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian sống. Cây có thể trồng trong chậu đất hoặc bình nước, thường được đặt ở phòng khách, bàn làm việc hay ban công.

Không chỉ có tác dụng trang trí, trầu bà còn được xem là biểu tượng của sự phát triển, tài lộc và thịnh vượng trong phong thủy.

Cây trầu bà (Ảnh minh họa)

Theo Vastu Shastra, hệ thống kiến trúc và phong thủy truyền thống của Ấn Độ, ý nghĩa phong thủy của cây trầu bà không chỉ phụ thuộc vào bản thân cây mà còn liên quan đến vị trí đặt và cách chăm sóc.

Đặc biệt, có một vị trí trong nhà được cho là không phù hợp để đặt trầu bà nếu gia chủ muốn duy trì nguồn năng lượng tích cực về tài chính.

Vị trí không nên đặt cây trầu bà trong nhà

Theo quan niệm Vastu Shastra, hướng Đông Bắc là khu vực không được khuyến khích đặt cây trầu bà.

Trong phong thủy Ấn Độ, hướng Đông Bắc gắn liền với năng lượng tâm linh, sự sáng suốt, bình yên và hoạt động cầu nguyện. Đây là khu vực được cho là cần duy trì sự nhẹ nhàng, thanh tịnh và thông thoáng.

Việc đặt một chậu trầu bà lớn, có nhiều dây leo rối hoặc bình nước cồng kềnh tại đây được cho là có thể phá vỡ sự cân bằng vốn có của không gian. Vì vậy, nhiều chuyên gia Vastu không khuyến khích bố trí loại cây này ở góc Đông Bắc của ngôi nhà, đặc biệt nếu đó là nơi thờ cúng hoặc cầu nguyện. Thay vào đó, khu vực này nên được giữ sạch sẽ, gọn gàng và hạn chế những vật dụng không cần thiết.

Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy truyền thống, không phải kết luận khoa học chứng minh việc đặt trầu bà ở hướng Đông Bắc sẽ gây thất thoát tiền bạc.

Nên đặt cây trầu bà ở đâu để thu hút tài lộc?

Hướng Đông Nam: Tượng trưng cho sự phát triển tài chính

Trầu bà có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp (Ảnh minh họa)

Trong Vastu Shastra, Đông Nam được xem là một trong những hướng thích hợp nhất để đặt cây trầu bà. Khu vực này gắn liền với dòng chảy tiền bạc, năng lượng hành Hỏa và các hoạt động kinh doanh.

Sự hiện diện của cây xanh tại đây được tin rằng có thể giúp cân bằng năng lượng, góp phần duy trì sự hài hòa giữa thu nhập và chi tiêu. Đây cũng là vị trí được khuyến khích đối với những người làm kinh doanh, bán hàng, thường xuyên giao tiếp với khách hàng hoặc mong muốn quản lý tài chính tốt hơn.

Tuy nhiên, khu vực đặt cây cần được giữ gọn gàng, tránh để gần đồ dùng nhà bếp không còn sử dụng, vật dụng hư hỏng hoặc rác thải.

Hướng Bắc: Tượng trưng cho sự nghiệp và nguồn thu nhập

Bên cạnh hướng Đông Nam, hướng Bắc cũng được xem là vị trí thuận lợi để đặt cây trầu bà. Theo quan niệm Vastu, hướng này liên quan đến công việc, thương mại, thu nhập và những cơ hội phát triển sự nghiệp.

Đặt một chậu trầu bà nhỏ ở phía Bắc của phòng khách hoặc gần bàn làm việc được cho là có thể hỗ trợ vận may nghề nghiệp, thu hút khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền. Tuy nhiên, nên chọn nơi có đủ ánh sáng để cây phát triển khỏe mạnh, tránh những góc quá tối khiến cây dần suy yếu.

Những điều cần tránh khi trồng cây trầu bà

Trầu bà leo cột (Ảnh minh họa)

Không chỉ vị trí đặt cây, hình dáng và tình trạng sinh trưởng của trầu bà cũng được coi trọng trong phong thủy.

Theo quan niệm Vastu, cây trầu bà phát triển hướng lên trên tượng trưng cho sự tiến bộ và tăng trưởng. Ngược lại, những dây leo buông rủ lộn xộn, nằm sát mặt đất được cho là biểu tượng của sự trì trệ.

Vì vậy, người trồng có thể sử dụng giá đỡ, cọc hoặc giàn leo để định hướng cho cây phát triển. Ngoài ra, cần thường xuyên loại bỏ lá khô, lá héo và giữ khu vực đặt cây sạch sẽ.

Với trầu bà trồng thủy sinh, nên thay nước định kỳ, tránh để nước đục hoặc bẩn. Nếu trồng trong đất, cần kiểm tra độ ẩm và tình trạng chậu, không để đất quá khô hoặc sử dụng chậu bị nứt vỡ.

Theo quan niệm phong thủy, một chậu trầu bà xanh tốt, được chăm sóc cẩn thận không chỉ giúp không gian sống đẹp mắt mà còn tượng trưng cho sự phát triển ổn định và những điều may mắn trong cuộc sống.

Nguồn: Times of India