Nhiều người trồng cây lan ý trong nhà, hóa ra không chỉ để làm cảnh

Lan ý là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí phòng khách, phòng ngủ hoặc bàn làm việc. Với những chiếc lá xanh bóng cùng hoa màu trắng thanh nhã, loại cây này dễ dàng tạo điểm nhấn cho không gian sống. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của cây lan ý không chỉ nằm ở vẻ ngoài.

Theo Architectural Digest, cây lan ý còn được đánh giá cao nhờ khả năng thích nghi với môi trường trong nhà, góp phần tạo cảm giác thư giãn và mang nhiều ý nghĩa tích cực trong phong thủy.

Những lợi ích khi trồng cây lan ý trong nhà

Cây lan ý (Ảnh: Backyard Boss)

1. Có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của cây lan ý là khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí. Architectural Digest trích dẫn một nghiên cứu của NASA từng ghi nhận khả năng loại bỏ các chất như formaldehyde và benzene của cây lan ý trong điều kiện thí nghiệm.

Đây là những chất có thể xuất hiện trong môi trường sống, liên quan đến một số sản phẩm nội thất, sơn và chất tẩy rửa gia dụng.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trong môi trường thí nghiệm không đồng nghĩa với việc đặt một chậu lan ý có thể làm sạch đáng kể không khí trong toàn bộ ngôi nhà.

2. Góp phần tăng độ ẩm không khí

Lan ý có khả năng giải phóng hơi nước vào môi trường thông qua quá trình thoát hơi nước tự nhiên của cây. Nhờ đặc điểm này, cây có thể góp phần bổ sung độ ẩm cho không gian xung quanh, nhất là trong những thời điểm không khí khô hanh.

Không khí quá khô có thể gây khô da, kích ứng xoang và ảnh hưởng đến đường hô hấp. Vì vậy, việc trồng những loại cây có khả năng thoát hơi nước như lan ý được xem là một cách bổ sung yếu tố tự nhiên cho không gian sống.

3. Tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu trong phòng ngủ

Đặt cây lan ý trong phòng ngủ (Ảnh: Hortology)

Không ít người lựa chọn đặt cây lan ý trong phòng ngủ với mong muốn tạo ra môi trường nghỉ ngơi yên tĩnh và thoải mái hơn. Sự kết hợp giữa những chiếc lá xanh mướt và hoa trắng dịu mắt có thể mang lại cảm giác bình yên, giúp không gian phòng ngủ trở nên thư thái.

Ngoài ra, lan ý còn có lợi ích tiềm năng đối với độ ẩm và chất lượng không khí, những yếu tố có thể góp phần tạo môi trường nghỉ ngơi dễ chịu. Dù vậy, hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định chỉ cần đặt cây lan ý trong phòng ngủ sẽ trực tiếp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

4. Mang ý nghĩa thu hút tài lộc, bình an trong phong thủy

Bên cạnh những lợi ích đối với không gian sống, lan ý còn được yêu thích nhờ ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Trong nhiều nền văn hóa, cây lan ý tượng trưng cho sự bình yên, thuần khiết và thịnh vượng. Những bông hoa màu trắng được xem là biểu tượng của hy vọng và sự chữa lành. Theo quan niệm phong thủy, trồng cây lan ý trong nhà được cho là có thể giúp cân bằng năng lượng, tạo sự hài hòa và mang lại cảm giác tích cực cho gia chủ.

Cũng vì ý nghĩa này, lan ý thường được lựa chọn làm quà tặng trong những dịp đánh dấu sự thay đổi hoặc khi muốn gửi gắm lời động viên, an ủi đến người thân.

5. Giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng

Chăm sóc cây lan ý (Ảnh: Gardener's World)

Không gian sống có cây xanh được cho là có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của cây xanh trong nhà có thể góp phần giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung.

Việc chăm sóc cây, quan sát cây sinh trưởng cũng có thể tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn.

Ngoài ra, các nghiên cứu về tương tác với cây xanh còn ghi nhận khả năng làm giảm cortisol, hormone có liên quan đến phản ứng căng thẳng của cơ thể. Tuy nhiên, đây là những phát hiện về cây xanh nói chung, không phải tác dụng đã được xác nhận riêng đối với lan ý.

6. Dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều không gian sống

Một ưu điểm khác khiến cây lan ý được nhiều gia đình lựa chọn là không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Loại cây này có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu đến trung bình, thích hợp với môi trường trong nhà.

Lan ý thường chỉ cần được tưới nước khoảng một lần mỗi tuần. Khi được chăm sóc trong điều kiện phù hợp, cây có thể cho hoa vào nhiều thời điểm trong năm. Với dáng cây thanh thoát, lá xanh quanh năm và hoa trắng nổi bật, lan ý phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại, tối giản đến những không gian ấm cúng.

Gia chủ có thể đặt cây trên bàn trà, tủ trang trí hoặc kết hợp với những loại cây xanh khác để tạo điểm nhấn tự nhiên cho ngôi nhà.

Nhờ vẻ đẹp trang nhã, dễ chăm sóc và những ý nghĩa tốt lành, lan ý là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người muốn mang thêm sắc xanh vào không gian sống.

Nguồn: Architectural Digest