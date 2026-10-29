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Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

| | Sống

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Chiều 29/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người và người dân xung quanh được hướng dẫn sơ tán an toàn.

Người dân xung quanh được hướng dẫn ra nơi an toàn.

Khoảng 13h55 ngày 29/10, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy nằm tại tầng 2 của ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 15m2. Căn nhà do ông L.H.N (SN 1986) sử dụng để ở.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà không có người. Người dân tại các khu vực xung quanh được hướng dẫn sơ tán ra ngoài an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định thiệt hại.

Theo Thanh Hà

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