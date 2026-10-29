Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Chí Vỹ SN 2005 để điều tra số tài sản trị giá 60.616.000 đồng

| | Sống

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Chí Vỹ SN 2005 để điều tra số tài sản trị giá 60.616.000 đồng

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet.

Ngày 28/10 Công an phường Rạch Giá cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Chí Vỹ (sinh năm 2005, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Chí Vỹ SN 2005 để điều tra về số tiền 60.616.000 đồng - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can là Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Chí Vỹ (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm thuê tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Xgame 2 (số 538-540 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, Vỹ đã nhiều lần lấy trộm 24 thanh RAM máy tính và 01 card màn hình, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 60.616.000 đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Rạch Giá khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý nhân viên, thường xuyên kiểm kê tài sản và lắp đặt camera giám sát. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang xây cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, trụ tháp cao ngang chung cư 40 tầng, nhịp dây văng dài 350m: Được ví như "Cổng Mặt Trời", đi trên cầu sáng đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn trực diện

Việt Nam đang xây cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, trụ tháp cao ngang chung cư 40 tầng, nhịp dây văng dài 350m: Được ví như "Cổng Mặt Trời", đi trên cầu sáng đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn trực diện Nổi bật

Tất cả người dân chuyển khoản với nội dung sau cần liên hệ ngân hàng xử lý giao dịch, trình báo cơ quan Công an gần nhất

Tất cả người dân chuyển khoản với nội dung sau cần liên hệ ngân hàng xử lý giao dịch, trình báo cơ quan Công an gần nhất Nổi bật

Việt Nam có loại rau rẻ tiền, hàm lượng canxi còn cao hơn sữa: Nhiều người chê không ăn

Việt Nam có loại rau rẻ tiền, hàm lượng canxi còn cao hơn sữa: Nhiều người chê không ăn

18:32 , 29/10/2026
Vì sao nhiều gia đình Việt Nam ghi mốc thời gian năm lên tường, mái nhà khi xây xong?

Vì sao nhiều gia đình Việt Nam ghi mốc thời gian năm lên tường, mái nhà khi xây xong?

18:30 , 29/10/2026
Lời khuyên cho những người thích ăn bún

Lời khuyên cho những người thích ăn bún

18:02 , 29/10/2026
Chuyên gia giải mã công dụng chữa bệnh thực sự của hoa chuối

Chuyên gia giải mã công dụng chữa bệnh thực sự của hoa chuối

17:23 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên