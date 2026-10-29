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Công an đề nghị 580 chủ phương tiện sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Công an đề nghị 580 chủ phương tiện sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Chỉ trong 1 tuần, lực lượng Cảnh sát giao thông tại địa phương này đã ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Từ ngày 19/10 đến 25/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ chiếm số lượng lớn nhất.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, các phương tiện vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, hệ thống đo tốc độ tự động và hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Cụ thể, danh sách phương tiện vi phạm được chia theo từng lỗi như sau:

1. Lỗi chạy quá tốc độ

Lực lượng chức năng ghi nhận 535 lượt phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, gồm 509 lượt được phát hiện qua tuần tra, kiểm soát và 26 lượt qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động.

Trong số 509 lượt phương tiện được phát hiện qua tuần tra, kiểm soát, có 282 ô tô và 227 xe máy. Danh sách 509 lượt phương tiện vi phạm bao gồm:

14A-154.19

89B-222.88

89G-002.60

89A-837.00

14H-117.05

89H-116.60

15A-958.12

30H-503.72

97C-039.76

15H-182.97

15A-430.58

89A-044.45

15K-257.55

15B-432.54

17H-036.26

99B-164.63

30B-112.28

15K-572.16

17A-504.95

17A-785.67

89A-162.94

30K-209.43

90H-047.28

17H-038.43

18A-603.51

89A-777.30

36K-210.27

34A-740.44

89H-188.74

17H-032.01

36A-619.90

15A-351.62

35H-104.53

17A-516.83

35A-583.42

30M-081.95

29H-114.25

34A-758.57

29E-629.75

30F-230.53

17H-061.22

90A-253.98

51F-439.90

35H-104.59

18A-058.50

35H-070.37

17C-155.57

17A-584.23

89A-834.63

17C-146.46

17A-440.10

30L-355.78

12H-062.17

30G-168.83

34C-297.03

17A-579.04

89A-610.41

35H-156.08

17A-268.44

25A-043.21

17A-046.75

89A-919.99

17A-465.02

89A-911.46

17C-168.04

89A-466.46

89A-449.09

34A-272.61

89C-299.49

17A-510.29

17A-348.85

30M-272.86

34A-396.97

89B-229.89

29E-193.35

15K-052.89

15B-414.21

35H-041.39

29E-796.70

15C-412.15

38A-712.75

29E-203.52

36B-459.82

14A-450.44

30B-191.66

72C-057.19

18A-259.52

34C-445.80

17A-437.52

89A-885.14

35A-667.42

34C-269.37

17C-065.85

17A-706.71

30A-472.02

89C-329.75

30K-663.58

89H-132.90

17C-105.42

18C-074.45

17C-091.31

60A-211.11

30H-215.68

34A-255.56

17A-433.40

89C-247.17

98B-025.28

18H-012.07

30E-721.93

89AA-639.83

35A-732.07

89A-161.17

30K-211.04

34A-676.54

89H-130.32

30F-541.92

88B-084.13

34RM-016.71

15H-332.08

29H-170.42

17C-141.93

17C-042.39

17A-708.61

34C-330.18

17C-213.54

18A-223.64

18A-727.40

15A-721.77

17A-387.56

36A-655.48

20A-866.16

17B-027.60

30K-156.88

35H-074.46

30H-544.10

92A-141.93

30F-537.51

34A-472.83

89A-646.18

17C-158.51

29E-616.31

34A-536.82

30L-376.61

29E-838.91

90A-056.61

89H-138.90

89A-169.05

36C-292.85

15H-334.40

89A-780.49

15A-890.24

15A-337.12

18A-742.75

89A-273.58

30E-150.78

30E-002.90

89A-484.52

89A-779.17

34A-206.63

90C-085.31

89A-354.59

29KT-011.20

90A-128.06

17A-602.82

89A-316.22

15A-036.44

30G-972.46

18A-283.57

18B-028.65

17A-558.18

30K-923.28

15A-447.41

18B-025.67

15A-430.53

34A-898.70

15K-143.81

17A-711.46

35A-503.07

89A-459.53

15B-356.81

15H-290.73

15B-378.34

89C-332.22

14C-373.44

30A-310.89

90A-224.05

89A-811.66

30B-559.55

15H-317.72

34A-801.46

89A-658.51

29E-808.95

30L-301.05

18A-452.59

14H-147.42

89A-528.19

15LD-012.50

17C-133.27

17A-198.53

89A-616.86

17A-044.25

17A-504.36

17A-122.76

17A-399.42

72A-169.68

17A-396.63

17C-090.38

17A-302.21

17A-094.62

17C-181.32

17A-346.70

34C-410.98

63A-719.37

89A-870.37

17C-105.42

18H-065.34

99A-612.57

34A-886.27

15K-432.63

17C-178.90

29A-787.60

30B-854.59

29A-861.52

17A-268.26

15A-993.16

15A-161.08

15B-188.25

15A-372.35

18A-526.28

17A-345.98

29E-754.46

15K-474.70

26F-012.12

15K-134.90

30H-108.27

89A-099.88

89A-439.99

15K-380.94

34A-975.39

14A-219.26

35A-828.73

35H-135.97

30K-181.50

89A-471.82

20B-120.05

15R-186.50

35A-284.90

35H-080.21

14H-064.12

30L-458.68

15H-089.65

30L-056.74

35C-180.13

29E-130.25

29E-512.20

34A-513.15

20A-808.54

30B-233.68

17A-384.71

15H-275.95

30B-511.23

17A-325.53

29E-529.01

35A-823.07

99H-084.50

89A-458.50

89A-333.85

34A-286.07

18A-138.82

89A-258.68

17A-391.87

36H-232.81

30H-744.01

30G-913.16

89A-687.14

34A-658.85

89A-346.32

15K-529.32

34A-246.32

15A-016.20

20H-049.83

30H-248.25

34F1-075.84

29AC-560.98

34AA-637.62

15AB-867.04

15AK-116.14

29B1-905.90

34AA-326.29

34B5-006.32

30F8-0082

21AA-124.07

29AA-926.05

19B1-426.10

29F1-442.18

29AG-667.87

29C2-088.02

29F1-612.38

16P3-5290

29D2-608.24

19B1-217.00

19F1-285.03

29D1-276.55

29F1-617.61

29Z8-0591

34S1-163.56

89F1-475.99

98F1-234.23

36B8-570.15

15G1-368.11

14X1-250.79

34B3-959.09

34B2-074.36

89F1-445.27

21CA-080.03

89M2-019.26

34AC-073.40

15AC-257.06

14AZ-067.12

34B2-812.00

36B6-151.73

34B3-220.14

29Y5-180.80

38B8-794.23

15AB-945.30

89AB-301.73

99D1-532.47

17AB-190.27

15AC-327.34

34H1-017.22

34B2-188.09

34AN-033.47

28M1-029.24

22AA-938.49

29G1-708.15

34H1-026.65

16N8-6196

34AL-049.65

15AA-588.45

15AC-319.97

15G1-866.52

26N1-082.91

34AN-011.29

34B2-070.29

34B2-889.68

34B3-405.94

34B4-407.82

34B4-659.16

34B4-883.50

34F1-323.82

34S1-208.30

89F1-269.19

98B2-980.28

99K1-035.13

99K1-106.87

15B3-743.60

17B2-552.67

29X7-104.52

29N1-621.03

89AK-004.73

89AA-795.57

89AB-323.21

29Y3-745.92

24AA-002.64

89AC-369.23

89G2-032.92

89AC-044.72

61F1-288.54

89AA-348.29

89AT-041.58

89AP-002.29

28H1-462.03

35AA-959.28

14AA-546.16

90B5-025.18

17AC-024.56

18K1-547.67

30L-491.57

18CA-058.08

89B1-437.26

89AA-694.21

89F1-621.95

17B4-704.00

89B1-741.88

98B3-896.22

17AF-009.90

97B1-977.53

17N4-3313

17B3-505.97

29M1-356.43

89AB-750.02

88E1-037.37

29V1-549.56

18G1-303.07

89B1-885.21

89AB-432.43

17F1-6772

17B5-594.30

60B6-446.71

89AA-665.81

89AB-917.06

17B5-307.74

17AG-015.72

17K9-2345

89AB-118.43

89AB-743.01

29P1-923.10

17B7-286.98

17B5-714.33

29L1-783.49

89C2-014.73

90B3-322.80

89AB-063.95

89AC-085.02

89AA-862.61

17B5-470.81

36AT-037.48

17B8-489.43

98B3-061.28

89B1-873.11

89B1-986.79

18D1-503.57

89D1-048.51

90B2-878.24

29C1-199.99

89E1-769.21

17B5-427.83

68B1-234.56

19N1-342.87

65K1-186.37

89B1-591.97

61D2-320.33

17AA-552.00

89AB-916.28

89AC-191.02

89A-658.36

17B4-546.76

17AE-090.82

14B1-727.37

28E1-248.58

89AB-221.98

89AB-460.33

89AB-997.85

34S1-299.15

89AG-022.76

29V1-839.12

29B1-511.38

17B3-416.75

17B1-194.24

17B8-383.31

89C2-022.97

35AA-307.13

18B1-695.37

89E1-567.40

29B2-239.84

89C1-086.37

89AD-021.69

89AC-130.23

15AB-500.21

29D2-303.21

17BG-264.28

17B3-459.20

34B2-322.77

17B7-221.73

17B8-265.22

17AG-007.24

17B5-332.05

17AF-021.18

36E1-286.95

15AA-310.32

89B1-449.66

36F1-447.71

17B6-573.14

89AA-978.58

17B5-438.62

89H1-109.04

89AT-037.38

28FC-004.96

89B2-095.66

34S1-283.62

89B2-015.92

89B1-793.33

89AB-506.18

17B2-048.55

17AG-094.85

28N1-162.22

17B5-463.21

17AA-343.11

17B5-593.37

59P1-369.32

17AA-509.79

17B3-603.19

89AB-919.83

17N7-7074

14P1-5742

17AC-006.32

18G1-243.82

17B2-560.20

17B4-706.74

17B3-382.94

36BK-072.90

15AE-106.19

17B5-535.70

36AE-364.88

90B1-864.03

17B4-071.98

17B6-314.14

17AG-008.75

17AA-539.06

Danh sách 26 lượt phương tiện vi phạm qua hệ thống camera đo tốc độ tự động gồm:

12A-016.66

14A-634.54

19B-152.24

29A-440.01

30E-002.90

35H-155.57

89A-012.82

89A-073.72

89A-162.33

89A-255.43

89A-468.03

89C-270.46

89H-045.18

89H-120.70

15H-314.34

15K-050.94

17H-028.32

22H-026.79

24H-054.64

29E-920.45

29H-395.35

29H-598.83

30A-506.30

89A-142.79

89A-583.30

89H-114.54

2. Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 15 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 12 ô tô và 3 xe máy.

Danh sách 15 phương tiện vi phạm như sau:

34A-157.01

20C-278.04

30A-058.23

29H-731.16

15A-810.99

30K-368.34

89A-038.73

89A-090.54

89A-163.60

89A-399.83

89A-693.42

89C-316.01

29AG-394.74

34F1-358.89

89B2-032.01

3. Lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu

Hệ thống camera giám sát phát hiện 3 lượt phương tiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Danh sách 3 phương tiện vi phạm:

89A-201.35

17A-267.53

15K-455.01

4. Lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định

Bên cạnh đó, qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 27 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Danh sách 27 phương tiện vi phạm gồm:

17H-023.97

51H-421.84

89A-232.59

89A-452.51

89A-506.44

89A-557.92

89A-899.76

89A-913.15

90A-292.44

30F-271.61

30K-332.24

89A-222.66

89A-053.22

89A-053.20

89A-065.53

89A-171.98

89A-213.40

89A-277.71

89A-514.82

89C-000.11

89C-298.32

89H-188.19

90A-121.13

89A-214.83

51B-103.51

89A-208.31

89D-013.79

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 0794.89.89.89 hoặc đến địa chỉ số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn xử lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, tín hiệu đèn giao thông và dừng, đỗ xe đúng nơi quy định nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hân Ly

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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