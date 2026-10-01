Ăn hàu có thực sự bổ thận, tráng dương? 3 thực phẩm nên có trong bữa ăn để chăm sóc thận

Trong quá trình khám bệnh, khi nói đến sức khỏe nam giới, những câu hỏi như “Đau mỏi thắt lưng có phải do thận yếu?” hay “Ăn thêm hàu có bù đắp được không?” thường được đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, từ góc độ chẩn đoán lâm sàng, điều quan trọng nhất là phải tách bạch những mối liên hệ này. Mệt mỏi không nhất thiết bắt nguồn từ thận, còn thay đổi chức năng tình dục cũng không thể trực tiếp đồng nghĩa với bệnh thận.

Ăn hàu không có nghĩa là bổ thận, tráng dương

Hàu chứa kẽm, nhưng điều đó không có nghĩa ăn càng nhiều thì càng bổ thận hoặc tăng cường sinh lý. Kẽm tham gia vào các hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể, và hàu cũng là một nguồn cung cấp kẽm từ thực phẩm. Tuy nhiên, giữa việc cơ thể cần một chất dinh dưỡng và việc bổ sung thêm chất đó để thu được lợi ích vượt trội vẫn cần có bằng chứng.

Không thể chỉ dựa vào việc một loại thực phẩm chứa kẽm để kết luận rằng nó có thể cải thiện chức năng tình dục ở tất cả nam giới, càng không thể khẳng định ăn hàu giúp phục hồi chức năng thận. Với những người có chế độ ăn uống bình thường, không cần ngày nào cũng ăn thêm hàu chỉ vì kỳ vọng vào tác dụng này, càng không nên tự ý kết hợp thêm các sản phẩm bổ sung kẽm.

Hàu chứa kẽm, nhưng điều đó không có nghĩa ăn càng nhiều thì càng bổ thận hoặc tăng cường sinh lý.

Một khái niệm khác cũng dễ bị nhầm lẫn là “thận hư” trong biện chứng của y học cổ truyền và tình trạng chức năng thận bất thường được phát hiện qua xét nghiệm của y học hiện đại. Hai khái niệm này không thể được xem là tương đương một cách đơn giản. Khi bị khó chịu ở vùng thắt lưng, cần xác định liệu nguyên nhân có liên quan đến cơ và xương hay không. Nếu gặp vấn đề về chức năng tình dục kéo dài, người bệnh cũng cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

Chỉ dựa vào cảm giác rồi mua thực phẩm về bồi bổ có thể khiến vấn đề thực sự cần xử lý bị trì hoãn. Khi đi khám, việc mô tả rõ thời điểm xuất hiện triệu chứng và những loại thuốc đang sử dụng hữu ích hơn so với việc vội vàng tự kết luận mình bị “thận hư”.

Ăn hàu còn có một lưu ý quan trọng về an toàn thực phẩm: hàu phải được nấu chín kỹ. Nước chấm hay việc uống rượu bia không thể loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng khi ăn sống. Hàu trông tươi không có nghĩa là không chứa vi khuẩn gây bệnh; cảm giác ngon miệng khi ăn tái cũng không đáng để đánh đổi sức khỏe.

Người mắc bệnh gan mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch càng cần tránh ăn hàu sống. Người dị ứng với động vật có vỏ nên tránh sử dụng loại thực phẩm này. Người mắc bệnh gút cũng không nên coi một đĩa lớn các loại động vật có vỏ là lựa chọn bồi bổ hằng ngày. Việc có thể ăn hay nên ăn bao nhiêu cần được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe của từng người.

3 nhóm thực phẩm nên có trong chế độ ăn hằng ngày

Vậy có thực phẩm nào đáng đưa vào thực đơn hơn không? Có, nhưng nên xem đây là những lựa chọn giúp cải thiện chế độ ăn uống hằng ngày, chứ không phải cách duy nhất để tiếp tục kỳ vọng “bổ thận”. Những gợi ý dưới đây dành cho người trưởng thành khỏe mạnh nói chung. Người đã được chẩn đoán mắc bệnh thận cần có thực đơn riêng phù hợp với tình trạng bệnh.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt có ích khi được dùng để thay thế một phần thực phẩm tinh chế trong bữa ăn chính. Nhóm thực phẩm này cung cấp chất xơ và giữ lại nhiều thành phần dinh dưỡng vốn có của hạt ngũ cốc.

Với những người đã quen ăn cơm trắng, mì trắng trong mọi bữa, điều chỉnh cơ cấu thực phẩm chủ yếu thường thiết thực hơn việc tìm mua các sản phẩm bồi bổ đắt tiền.

Người trưởng thành nói chung có thể tham khảo việc tiêu thụ 50-150 g ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu mỗi ngày, tính theo tổng khối lượng trước khi nấu.

Khi nấu ăn, có thể thay một phần gạo trắng bằng yến mạch hoặc gạo lứt, đồng thời vẫn kiểm soát tổng lượng thực phẩm chủ yếu trong ngày. Người khó nhai có thể ngâm kỹ rồi nấu mềm. Nếu ăn vào thấy đầy bụng rõ rệt, nên giảm tỷ lệ thay thế thay vì cố ăn. Người mắc tiểu đường cũng cần tính tổng lượng ăn vào, không nên thấy thực phẩm được gọi là “ngũ cốc thô” mà ăn tùy ý.

Rau tươi

Rau củ nên được ăn thường xuyên, nhưng không thể chỉ nhờ ăn rau mà đưa chức năng thận đã bất thường trở lại bình thường. Vai trò của rau trong bữa ăn là bổ sung chất xơ, nhiều vi chất dinh dưỡng và cải thiện tình trạng bữa ăn có quá nhiều thịt nhưng quá ít rau.

Đừng chỉ xem rau là món trang trí trên đĩa ăn, cũng không nên coi nước ép rau củ như một loại thuốc “thải độc”. Ăn rau nguyên phần sau khi chế biến chín thường giúp kiểm soát lượng ăn dễ dàng hơn.

Người trưởng thành nói chung nên ăn ít nhất 300 g rau tươi mỗi ngày, trong đó rau có màu đậm chiếm khoảng một nửa. Có thể chia lượng rau này vào bữa trưa và bữa tối. Khi chế biến, tránh sử dụng quá nhiều nước sốt hoặc gia vị khiến món rau vốn thanh đạm trở thành món ăn nhiều muối.

Đậu phụ

Đậu phụ cung cấp protein chất lượng tốt. Người không có hạn chế đặc biệt về chế độ ăn có thể bắt đầu bằng cách thay một phần thịt chế biến sẵn bằng đậu phụ trong hai bữa ăn mỗi tuần.

Nên chọn đậu phụ nguyên vị thay vì các sản phẩm đậu phụ mặn, ưu tiên hấp hoặc luộc. Người đã được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính cần nhờ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tính toán khẩu phần dựa trên kết quả kiểm tra. Lượng protein phù hợp cũng có thể khác nhau tùy người bệnh có phải chạy thận hay không.