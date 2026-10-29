Vì sao lông mày đàn ông càng có tuổi càng dài, đừng vội mừng vì nghĩ mình sống thọ: Sự thật không phải ai cũng biết

Nhiều người quan niệm lông mày dài ở nam giới trung niên, cao tuổi là dấu hiệu của sức khỏe tốt và sống lâu. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, hiện tượng này chủ yếu liên quan đến chu kỳ phát triển của nang lông, không phải thước đo tuổi thọ. Đáng chú ý, lông mày thưa dần ở phần đuôi đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe cần lưu tâm.

Vì sao lông mày của nam giới lớn tuổi có thể mọc dài hơn?

Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh ông Thọ với đôi lông mày dài thường gắn liền với quan niệm trường thọ. Vì vậy, khi nhận thấy lông mày ngày càng dài ra theo tuổi tác, không ít người cho rằng đây là điềm lành, báo hiệu cuộc sống lâu dài.

Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Giống như tóc, lông mày cũng trải qua chu kỳ phát triển gồm ba giai đoạn: tăng trưởng, chuyển tiếp và nghỉ ngơi trước khi rụng đi. Khi còn trẻ, chu kỳ này giúp lông mày duy trì độ dài tương đối ổn định. Theo thời gian, chu kỳ phát triển của một số nang lông có thể thay đổi, khiến những sợi lông mày tiếp tục mọc dài hơn bình thường.

Hiện tượng này có thể gặp ở nam giới lớn tuổi và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có đặc điểm di truyền, sự thay đổi nội tiết tố và quá trình lão hóa. Các nang lông ở những vùng khác nhau trên cơ thể cũng phản ứng khác nhau với hormone, khiến lông có thể phát triển theo những cách không giống nhau.

Điều quan trọng là lông mày dài không đồng nghĩa với sức khỏe tốt hay tuổi thọ cao. Đây chủ yếu là một thay đổi về đặc điểm phát triển của lông, không phải dấu hiệu có thể dùng để dự đoán một người sẽ sống bao lâu.

Lông mày thay đổi thế nào thì cần chú ý?

Nếu lông mày dài hơn theo thời gian nhưng không kèm triệu chứng bất thường, tình trạng này thường không đáng lo ngại. Ngược lại, một số thay đổi về lông mày có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra.

Đáng chú ý là tình trạng thưa hoặc rụng lông ở phần đuôi lông mày. Đây có thể là một biểu hiện của suy giáp, tình trạng tuyến giáp hoạt động kém khiến quá trình chuyển hóa của cơ thể chậm lại.

Người mắc suy giáp có thể đồng thời gặp các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, nhạy cảm với lạnh, buồn ngủ, táo bón hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đặc hiệu cho bệnh tuyến giáp. Nếu xuất hiện đồng thời, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và thực hiện xét nghiệm chức năng tuyến giáp khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tình trạng lông mày đột ngột rụng, thay đổi bất thường ở một bên hoặc đi kèm ngứa, bong tróc, đỏ da cũng cần được lưu ý. Những biểu hiện này có thể liên quan đến bệnh lý da liễu, rụng tóc từng vùng hoặc các nguyên nhân khác. Người bệnh nên được bác sĩ thăm khám để xác định chính xác nguyên nhân, thay vì tự suy đoán dựa trên độ dài hay hình dáng lông mày.

Muốn sống thọ, nên quan tâm đến những chỉ số sức khỏe nào?

Vậy lông mày có liên quan đến tuổi thọ hay không? Hiện chưa có cơ sở khoa học đủ thuyết phục để xem độ dài lông mày là chỉ dấu dự báo tuổi thọ. Việc người cao tuổi có những sợi lông mày dài hơn không có nghĩa đặc điểm này giúp họ sống lâu hơn. Đây có thể chỉ là một thay đổi xuất hiện cùng quá trình lão hóa.

Thay vì tìm kiếm dấu hiệu trường thọ qua ngoại hình, mỗi người nên chú trọng những yếu tố đã được chứng minh có vai trò quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.

Thứ nhất, theo dõi huyết áp. Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tổn thương thận. Người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp định kỳ, đồng thời trao đổi với bác sĩ để xác định mục tiêu phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Thứ hai, kiểm soát đường huyết. Đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu và nhiều cơ quan. Xét nghiệm đường huyết lúc đói hoặc HbA1c giúp đánh giá nguy cơ và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường khi có chỉ định.

Thứ ba, theo dõi mỡ máu. Cholesterol LDL tăng cao góp phần hình thành mảng xơ vữa trong thành động mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mục tiêu LDL-C cần được cá thể hóa theo nguy cơ tim mạch; người từng mắc bệnh tim mạch thường cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ, đánh giá chức năng tuyến giáp khi có triệu chứng và thực hiện các xét nghiệm phù hợp với độ tuổi, tiền sử bệnh cũng giúp phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn.

Làm gì để duy trì sức khỏe khi bước vào tuổi trung niên?

Một lối sống lành mạnh vẫn là nền tảng quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Người trung niên nên duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein phù hợp; đồng thời hạn chế muối, thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn.

Hoạt động thể chất đều đặn cũng rất cần thiết. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập các bài vận động phù hợp với thể trạng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và duy trì sức mạnh cơ bắp. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động thể lực cường độ trung bình mỗi tuần, kết hợp tập tăng cường sức mạnh cơ bắp nếu điều kiện sức khỏe cho phép.

Bên cạnh đó, cần ngủ đủ giấc, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và tuân thủ việc điều trị nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh mạn tính.

Với những sợi lông mày mọc quá dài gây mất thẩm mỹ, có thể dùng kéo nhỏ, sạch để tỉa cẩn thận. Không nên nhổ lông tùy tiện nếu vùng da đang bị kích ứng hoặc viêm.

Lông mày dài có thể là một đặc điểm thường gặp khi tuổi tác tăng lên, nhưng không phải tấm vé bảo đảm cho sự trường thọ. Điều đáng quan tâm hơn là những thay đổi bất thường của cơ thể, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và duy trì các thói quen sống lành mạnh. Đó mới là những việc thiết thực giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.