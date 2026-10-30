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Ai Là Triệu Phú từng có phiên bản Ghế Nóng với 6 người chơi

| | Sống

Ra mắt năm 2010, Ai Là Triệu Phú - Ghế Nóng thay đổi đáng kể cách chơi của gameshow quen thuộc.

Nhắc đến Ai Là Triệu Phú, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh quen thuộc với một người chơi ngồi trên ghế nóng, lần lượt trả lời 15 câu hỏi để chinh phục các mốc tiền thưởng. Tuy nhiên, ít người biết rằng năm 2010, chương trình từng thử nghiệm một phiên bản có luật chơi hoàn toàn khác, trong đó 6 người cùng tham gia và một câu hỏi được nhường lại có thể đẩy người tiếp theo vào tình thế bị loại.

Phiên bản mang tên Ai Là Triệu Phú - Ghế Nóng ra mắt khán giả vào ngày 7/9/2010 trên kênh VTV3, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên. Sau khoảng 5 năm phát triển phiên bản quen thuộc, ê-kíp sản xuất tại thời điểm đó muốn tạo ra sự mới mẻ bằng cách thay đổi luật chơi, tăng tính cạnh tranh và khiến diễn biến cuộc thi trở nên căng thẳng hơn.

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở số lượng người chơi. Nếu phiên bản cũ tập trung vào một thí sinh xuyên suốt lượt chơi, Ghế Nóng có 6 người tham gia trong cùng một số phát sóng. Trước khi cuộc chơi bắt đầu, họ được đánh số thứ tự từ 1 đến 6 sau khi trả lời câu hỏi phụ của ban tổ chức. Người ở vị trí số 1 sẽ lên ghế nóng trước, sau đó cuộc chơi tiếp tục tùy theo lựa chọn của từng người.

Thay vì 4 quyền trợ giúp quen thuộc, phiên bản mới chỉ có một quyền đặc biệt: người đang ngồi ghế nóng có thể tạm dừng phần chơi và chuyển câu hỏi cho người tiếp theo. Tuy nhiên, đây không phải cách để thí sinh thoát khỏi câu hỏi khó một cách an toàn. Người nhận câu hỏi được chuyển phải trả lời chính xác mới có thể tiếp tục tham gia cuộc chơi. Nếu trả lời sai, người đó lập tức bị loại.

Ai Là Triệu Phú từng có phiên bản Ghế Nóng với 6 người chơi- Ảnh 1.

Trường quay và dàn người chơi phiên bản Ai Là Triệu Phú - Ghế Nóng

Chính cơ chế này khiến việc nhường câu hỏi trở thành một quyết định có tính toán. Người chơi phải cân nhắc khả năng của bản thân, độ khó của câu hỏi và rủi ro mà người tiếp theo có thể gặp phải. Một lựa chọn tưởng như giúp mình tránh được tình huống khó xử lại có thể đẩy người khác vào thế nguy hiểm, đồng thời làm thay đổi cục diện cuộc thi.

Luật chơi mới tạo ra tâm lý “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Đáng chú ý, giá trị tiền thưởng ở câu hỏi thứ 15 cũng phụ thuộc vào số người bị loại trong cuộc chơi. Vì thế, việc đi đến câu hỏi cuối cùng không đồng nghĩa với việc thí sinh chắc chắn nhận được mức thưởng cao nhất của cây tiền thưởng.

Khi đó, mức thưởng tối đa của phiên bản Ghế Nóng là 120 triệu đồng. Chương trình vẫn do nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt, nhưng không khí cạnh tranh được đẩy lên cao hơn khi người chơi phải trả lời trong thời gian quy định và có thể bị loại ngay khi đưa ra đáp án sai.

Trước khi đến Việt Nam, phiên bản Ai Là Triệu Phú - Ghế Nóng đã được mua bản quyền và phát sóng tại một số quốc gia như Australia, Đức và Đan Mạch. Việc đưa format này về Việt Nam cho thấy ê-kíp muốn thử nghiệm một cách tiếp cận mới với gameshow kiến thức vốn đã quen thuộc với khán giả.

Dù tạo ra nhiều khác biệt so với phiên bản gốc, Ai Là Triệu Phú - Ghế Nóng không kéo dài lâu. Sau giai đoạn thử nghiệm, chương trình trở lại phiên bản quen thuộc vào tháng 7/2011. Số phát sóng ngày 5/7/2011 đánh dấu sự trở lại của cách chơi tập trung vào một người chơi với lần lượt 15 câu hỏi.

Tổng hợp

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Theo Nhật Linh

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