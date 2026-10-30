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Vì sao ngăn rau củ trong tủ lạnh có một nút gạt nhỏ? Nhiều gia đình dùng lâu năm vẫn chưa biết công dụng

| | Sống

Một chi tiết nhỏ trong ngăn rau củ của tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến cách bảo quản thực phẩm, nhưng không phải ai cũng chú ý.

Tủ lạnh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt với những người thường mua thực phẩm cho nhiều ngày. Tuy nhiên, khi mở ngăn rau củ, không ít người có thể bắt gặp một nút gạt nhỏ mà không rõ nhà sản xuất thiết kế nó để làm gì.

Thông thường, sau khi đi chợ hoặc siêu thị, nhiều người có thói quen cho rau, củ, quả vào ngăn riêng của tủ lạnh rồi đóng cửa lại. Họ cho rằng chỉ cần nhiệt độ đủ thấp, thực phẩm sẽ được giữ tươi lâu hơn.

Thế nhưng, có những trường hợp rau lá nhanh héo dù vẫn nằm trong ngăn mát, trong khi một số loại trái cây lại mềm hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng sau vài ngày. Điều này không chỉ liên quan đến nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào môi trường bảo quản bên trong ngăn chứa.

Đáng chú ý, trên một số dòng tủ lạnh, nhà sản xuất đã thiết kế sẵn một bộ phận cho phép người sử dụng điều chỉnh môi trường ấy mà không cần thay đổi nhiệt độ của cả thiết bị.

Nút gạt nhỏ trong ngăn rau củ có tác dụng gì?

Theo hướng dẫn được Samsung cập nhật vào tháng 7/2026, nút gạt trên một số ngăn rau củ thực chất là bộ phận điều chỉnh độ ẩm. Tùy thiết kế, nó có thể là thanh trượt hoặc núm xoay, thường đi kèm ký hiệu High và Low.

Khi chuyển sang mức High, cửa thông gió của ngăn chứa được khép lại hoặc thu hẹp, giúp hạn chế hơi ẩm thoát ra ngoài. Nhờ đó, môi trường bên trong duy trì độ ẩm cao hơn.

Ngược lại, ở mức Low, cửa thông gió mở rộng hơn, tạo điều kiện cho hơi ẩm và không khí thoát ra ngoài, khiến môi trường trong ngăn khô thoáng hơn.

Đây là lý do một chi tiết tưởng nhỏ lại có thể ảnh hưởng đến độ tươi của rau quả.

Theo Whirlpool, chế độ độ ẩm cao thường phù hợp với rau lá tươi, vốn dễ mất nước và héo nếu bảo quản trong môi trường quá khô. Trong khi đó, chế độ độ ẩm thấp thường thích hợp hơn với nhiều loại trái cây có vỏ.

Nên điều chỉnh ngăn rau củ thế nào để thực phẩm tươi lâu hơn?

Với những loại rau như rau xà lách, cải xanh, rau thơm, bông cải xanh hoặc hành lá, độ ẩm cao thường giúp hạn chế tình trạng mất nước. Vì vậy, người sử dụng có thể lựa chọn mức High nếu hướng dẫn của mẫu tủ lạnh đang dùng cho phép.

Đối với các loại trái cây như táo, lê, đào hoặc bơ, mức Low thường phù hợp hơn. Một số loại trái cây trong quá trình chín còn giải phóng khí ethylene, có thể thúc đẩy quá trình chín và hư hỏng của những loại rau quả nhạy cảm được đặt gần đó.

Do vậy, nếu tủ lạnh có hai ngăn điều chỉnh độ ẩm riêng biệt, người sử dụng nên cân nhắc phân chia rau lá và trái cây theo đặc tính bảo quản. Cách sắp xếp này cũng giúp tránh việc áp dụng một chế độ cho tất cả thực phẩm.

Tuy nhiên, cần lưu ý không phải loại rau củ nào cũng phù hợp để bảo quản trong tủ lạnh. Một số thực phẩm như khoai tây nguyên củ, hành tây khô hoặc chuối chưa chín thường cần điều kiện bảo quản khác.

Ngoài việc điều chỉnh nút gạt, gia đình cũng nên tránh nhồi nhét quá nhiều thực phẩm vào ngăn chứa, thường xuyên loại bỏ rau quả hư hỏng và lau sạch nước đọng. Rau quả đã rửa cần được làm ráo, tránh để nước tích tụ gây úng hoặc nấm mốc.

Một lưu ý khác là không phải mẫu tủ lạnh nào cũng có nút điều chỉnh độ ẩm, và hướng gạt có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất. Do đó, người sử dụng nên đọc ký hiệu trên ngăn chứa hoặc tham khảo hướng dẫn đi kèm thiết bị.

Hiểu đúng công dụng của nút gạt trong ngăn rau củ không chỉ giúp khai thác tốt hơn tính năng của tủ lạnh mà còn có thể giảm lượng thực phẩm phải bỏ đi, qua đó tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Theo Samsung, Whirlpool, ET

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Theo Nguyệt Phạm

Phụ Nữ Mới

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