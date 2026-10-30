5 thói quen tàn phá thận mỗi ngày: Nam giới mắc nhiều tới mức thấy quen thuộc

Chế độ ăn uống hằng ngày ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát huyết áp, cân bằng nước và điện giải của cơ thể. Đây đều là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận.

Uống nhiều rượu bia

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (NKF), uống quá nhiều rượu bia có thể làm rối loạn khả năng điều hòa nước và điện giải, đồng thời gây mất nước. Tình trạng uống nhiều rượu trong thời gian dài còn có thể làm tăng huyết áp, một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn tính.

Đặc biệt, uống một lượng lớn rượu trong thời gian ngắn có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính. Đây là tình trạng chức năng thận suy giảm đột ngột, khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng dịch.

Thói quen uống rượu bia thường xuyên cũng có thể đi kèm những yếu tố bất lợi khác như ăn mặn, tăng cân và kiểm soát huyết áp kém. Những yếu tố này khiến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thận tăng lên.

Ăn quá mặn

Nhiều quý ông có thói quen ăn các món đậm vị như thịt kho, dưa muối, mì ăn liền, thịt chế biến sẵn hoặc thường xuyên sử dụng nhiều nước mắm, muối trong bữa ăn.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp. Khi huyết áp cao kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và loại bỏ chất thải.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), người trưởng thành nên giới hạn lượng natri ở mức không quá 2.300 mg mỗi ngày. Lượng natri này tương đương khoảng 5,8 g muối ăn, tính cả muối có sẵn trong thực phẩm và gia vị được thêm vào khi chế biến.

Để giảm lượng muối tiêu thụ, mọi người nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm lượng gia vị mặn và ưu tiên thực phẩm tươi. Người đã mắc bệnh thận có thể cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Uống quá ít nước

Do bận rộn với công việc, thường xuyên di chuyển hoặc vận động ngoài trời, một số người có thể quên uống nước trong nhiều giờ. Thói quen này đặc biệt đáng lưu ý khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi hoặc đang bị sốt, nôn ói, tiêu chảy.

Khi mất nước, lượng máu lưu thông đến thận có thể giảm. Nếu tình trạng mất nước nghiêm trọng, thận có nguy cơ bị tổn thương cấp tính. Thiếu nước cũng khiến nước tiểu cô đặc hơn, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người dễ mắc bệnh.

Uống ít nước, nhịn tiểu đều ảnh hưởng tới thận (ảnh minh họa)

Vì vậy, mỗi người nên uống nước đều đặn và bổ sung phù hợp với mức độ vận động, thời tiết cũng như tình trạng sức khỏe. Không nên áp dụng một lượng nước cố định cho tất cả mọi người, bởi người suy thận giai đoạn tiến triển hoặc suy tim có thể cần hạn chế chất lỏng theo chỉ định của bác sĩ.

Hút thuốc lá

Hút thuốc thường được nhắc đến với nguy cơ ung thư phổi và bệnh tim mạch, nhưng thói quen này cũng có liên quan đến sức khỏe thận.

Theo NIDDK, hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và khiến các vấn đề sức khỏe liên quan trở nên khó kiểm soát hơn. Thuốc lá gây tổn hại hệ mạch máu, trong khi thận cần một nguồn cung cấp máu ổn định để thực hiện chức năng lọc.

Ở người đã mắc bệnh thận mạn tính, hút thuốc là một yếu tố bất lợi cần được kiểm soát. Bỏ thuốc lá, duy trì hoạt động thể lực và kiểm soát huyết áp là những biện pháp có lợi cho sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe thận.

Thường xuyên nhịn tiểu

Lái xe đường dài, họp liên tục hoặc mải làm việc khiến nhiều người trì hoãn việc đi vệ sinh dù đã có nhu cầu.

Thỉnh thoảng nhịn tiểu trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với việc thận sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, việc thường xuyên trì hoãn đi tiểu có thể gây bất tiện cho hoạt động của bàng quang. Đặc biệt, những người có tình trạng bí tiểu hoặc không thể làm rỗng bàng quang hoàn toàn có nguy cơ gặp biến chứng đường tiết niệu.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe thận?

Bệnh thận mạn tính có thể tiến triển trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, không nên đợi đến khi đau vùng thắt lưng, phù hoặc thay đổi lượng nước tiểu mới quan tâm đến chức năng thận.

Nam giới nên duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối và rượu bia, bỏ thuốc lá, uống đủ nước phù hợp với tình trạng sức khỏe và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn. Đồng thời, cần kiểm soát huyết áp, đường huyết và cân nặng.

Những người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra chức năng thận định kỳ. Xét nghiệm máu đánh giá mức lọc cầu thận và xét nghiệm nước tiểu tìm albumin có thể giúp phát hiện sớm những bất thường.

Thay đổi thói quen không thể loại bỏ mọi nguy cơ mắc bệnh thận, nhưng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được.