Ngô Đức Nam SN 1960 chuyển khoản 150.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Trần Thị Thu Thảo ở Quảng Ngãi: Công an rà soát giao dịch

Ngày 29/10/2026, tại Phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Đăk Tô, Công an xã Đăk Tô phối hợp với chị Trần Thị Thu Thảo (trú tại thôn Đăk Tô 3, xã Đăk Tô) hoàn tất thủ tục chuyển trả 150.000.000 đồng cho chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 23/10, chị Thảo bất ngờ nhận được 150.000.000 đồng từ tài khoản mang tên NGO DUC NAM, kèm nội dung chuyển khoản "Ngoducnam chuyển tiền nhanh qua zalo". Không rõ nguồn gốc khoản tiền cũng như danh tính người gửi, chị đã chủ động đến Công an xã Đăk Tô trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và liên hệ với chủ tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô tiến hành xác minh, phối hợp với các ngân hàng để làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người gửi là ông Ngô Đức Nam (sinh năm 1960, trú tại phường Long Trường, TP.HCM).

Công an xã hỗ trợ chị Thảo chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm.

Công an xã Đăk Tô sau đó phối hợp với Công an phường Long Trường liên hệ với ông Nam, đồng thời hướng dẫn chị Thảo thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền. Việc hoàn trả được tiến hành tại ngân hàng, bảo đảm khách quan và đúng quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Ngô Đức Nam đã viết thư tay gửi lời cảm ơn Công an xã Đăk Tô, Công an phường Long Trường và chị Trần Thị Thu Thảo vì đã hỗ trợ ông nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an xã Đăk Tô khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân nên sớm liên hệ ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

(Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi)