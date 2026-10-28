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Du khách Mỹ chuyển khoản 70.000.000 đồng vào tài khoản của Đoạn Thị Píai SN 1999: Công an rà soát giao dịch

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Du khách Mỹ chuyển khoản 70.000.000 đồng vào tài khoản của Đoạn Thị Píai SN 1999: Công an rà soát giao dịch

Nhận được 70.000.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản, một phụ nữ ở Tuyên Quang đã chủ động báo công an để tìm người gửi.

Gần đây, chị Đoạn Thị Píai (sinh năm 1999, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ nhận được khoản tiền 70.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển nhầm, chị chủ động đến Công an xã Bằng Hành trình báo, nhờ xác minh người gửi để hoàn trả.

Từ thông tin do chị Píai cung cấp, Công an xã Bằng Hành nhanh chóng phối hợp xác minh, xác định người chuyển tiền là ông LEE KENNY KILRYOL (sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ). Lực lượng chức năng sau đó đã liên hệ, hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết để giúp hoàn trả toàn bộ số tiền.

Du khách Mỹ chuyển khoản 70.000.000 đồng vào tài khoản của Đoạn Thị Píai SN 1999: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Công an xã Bằng Hành hỗ trợ du khách Mỹ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 27/10/2026, với sự hỗ trợ của Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang, toàn bộ 70.000.000 đồng chuyển nhầm đã được trao trả cho người gửi là ông LEE KENNY KILRYOL.

Việc chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả tiền của chị Píai góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời cho thấy vai trò hỗ trợ của lực lượng công an cơ sở trong việc giải quyết các trường hợp chuyển khoản nhầm.

Cũng tại Tuyên Quang, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã hỗ trợ ông Shorikov Sergei (sinh năm 1986, quốc tịch Nga) hoàn tất thủ tục gia hạn tạm trú trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đức Minh.

Theo thông tin được công bố, ông Sergei không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân, phải phẫu thuật và tiếp tục điều trị. Do cần thêm thời gian phục hồi sức khỏe, ông có nhu cầu gia hạn tạm trú tại Việt Nam.

Du khách Mỹ chuyển khoản 70.000.000 đồng vào tài khoản của Đoạn Thị Píai SN 1999: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 2.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ du khách Nga thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú.

Thấu hiểu những khó khăn trong việc đi lại của người bệnh, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trực tiếp đến bệnh viện hướng dẫn, hỗ trợ ông Sergei hoàn thiện và nộp hồ sơ. Sau khi thủ tục được giải quyết, kết quả cũng được trao tận nơi để tạo thuận lợi cho người bệnh.

Hai vụ việc cho thấy sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương không chỉ giúp người dân giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài trong thời gian sinh sống, điều trị tại Việt Nam.

(Theo Bộ Công an)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

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