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Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

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Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang cảnh báo thủ đoạn phát tán đường link giả mạo thiệp cưới trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an phường Mỹ Thới, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng thói quen gửi, nhận thiệp cưới trực tuyến để phát tán đường link độc hại qua Facebook, Zalo. Chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc tạo tài khoản giả mạo để gửi tin nhắn mời cưới kèm đường link lạ. Khi truy cập, người dùng có thể bị dẫn đến website giả mạo, yêu cầu đăng nhập lại hoặc cung cấp mật khẩu, số điện thoại, mã OTP để xem thiệp.

Một số đường link còn dụ người dùng tải ứng dụng chứa mã độc, cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ và quyền trợ năng trên điện thoại. Từ đó, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin bảo mật, mã OTP và thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép.

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau - Ảnh 1.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Để chủ động phòng ngừa, Công an phường Mỹ Thới khuyến cáo người dân không bấm vào link lạ; không cung cấp mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu người lạ; không chia sẻ thông tin cá nhân và luôn cảnh giác, xác minh trước khi thực hiện.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc lộ thông tin, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên thiết bị nghi nhiễm mã độc; liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản hoặc ngăn chặn giao dịch khi cần thiết; sử dụng thiết bị an toàn để đổi mật khẩu; đồng thời lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh An Giang

Theo Kim Linh

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
công an

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