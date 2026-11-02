Còn hơn 3 tháng mới đến Tết, hoa đào Đà Lạt bất ngờ bung nở

Những ngày đầu tháng 11, người dân và du khách khi đi qua các phường Xuân Hương, Lang biang, Lâm Viên, Xuân Trường (tỉnh Lâm Đồng) bắt gặp nhiều gốc bích đào, đào phai, thậm chí cả đào thất thốn nở hoa rực rỡ.

Hoa hồng nổi bật giữa tiết trời se lạnh nhanh chóng thu hút người đi đường dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh. Tuy nhiên, với những hộ gia đình có đào lâu năm, hiện tượng hoa nở sớm lại gây không ít lo ngại.

Nhiều cây đào trên địa bàn Đà Lạt đã nở hoa.

Bà Nguyễn Thùy Dung (48 tuổi, phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết, từ giữa tháng 9, những gốc đào trong vườn nhà bà đã bắt đầu rụng lá. Đến khoảng giữa tháng 10, nhiều cây đồng loạt trổ hoa, sớm hơn lịch nở thông thường khoảng 3 tháng.

Theo bà Dung, những năm trước, đào cổ thụ trong vườn thường trút lá vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch và bắt đầu bung hoa từ ngày 25 tháng Chạp. Gia đình thường chủ động canh thời điểm tuốt lá, áp dụng kỹ thuật chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết.

Năm nay, hoa bất ngờ nở rộ khi gia đình chưa kịp can thiệp. Ba gốc đào khoảng vài chục năm tuổi đã bung hoa, khiến chủ vườn tiếc nuối vì lo cây sẽ không còn hoa phục vụ dịp Tết.

Tương tự, ông Ngô Văn Quang (phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho hay, khoảng 5 gốc bích đào trong vườn gia đình đều rụng lá sớm, một số cây đã trổ hoa. Đây là những cây được trồng cách đây 30-40 năm, vốn tạo nên cảnh sắc đặc trưng của khuôn viên nhà mỗi dịp xuân về.

Ông Quang cho biết rất lo lắng khi hoa của cây đào hàng chục năm tuổi của gia đình đã nở.

Để hạn chế cây tiếp tục sinh trưởng, ra hoa sớm, gia đình ông Quang đang giảm tưới nước, bón phân nhằm hãm sức phát triển.

Trong khi nhà vườn thấp thỏm, nhiều du khách lại bất ngờ trước cảnh sắc hiếm gặp. Anh Trần Quốc Thuận (48 tuổi, du khách đến từ HCM) cho biết đã dành hơn một giờ ngắm hoa và chụp ảnh bên gốc bích đào hàng chục năm tuổi trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Một số du khách khác lại cho rằng hoa đào nở sớm mang đến cảm giác mùa xuân đến gần, nhưng cũng băn khoăn trước những thay đổi bất thường của thời tiết.

Du khách thích thú check-in cây hoa đào trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Đào bất ngờ nở hoa trước Tết Nguyên đán hơn 3 tháng.

Theo người dân địa phương, đào nở rộ trước Tết hơn 3 tháng là hiện tượng hiếm gặp tại Đà Lạt. Năm nay, từ giữa tháng 10, lượng mưa ở phố núi ít hơn cùng kỳ năm trước; nhiệt độ ban đêm một số ngày dao động 13-15 o C.

Trước hiện tượng này, nhiều chuyên gia lý giải, hoa nở trái mùa không phải hiện tượng hiếm trong tự nhiên. Với hoa đào ở Đà Lạt, nguyên nhân có thể đến từ đặc tính sinh học khác nhau giữa các cây, khiến khả năng cảm ứng với nhiệt độ và phân hóa mầm hoa không đồng đều.

Bên cạnh đó, thời tiết năm nay có sự thay đổi như nhiệt độ tăng, ít sương mù, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn. Những yếu tố này, kết hợp với trạng thái dinh dưỡng và hormone bên trong cây, có thể kích thích quá trình phân hóa mầm hoa, khiến đào bung nở sớm hơn quy luật thông thường.