Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 18 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2/11 đến sáng 3/11, không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1.500m gây mưa rào và dông rải rác tại miền Bắc. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa lớn.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc trong ngày 3/11 giảm nhẹ, phổ biến 28-31 độ C.

Từ nay đến ngày 5/11, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C.

Khoảng ngày 6/11, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông. Trong hai ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến mưa rào rải rác duy trì và nền nhiệt giảm sâu.

Nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 20 độ C, riêng vùng núi phía Bắc có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại một số nơi có thể dưới 25 độ C.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây được dự báo là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ tháng 10 đến nay.