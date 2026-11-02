Chàng trai 17 tuổi suýt mất mạng sau khi ăn 1 bát cơm trong tủ lạnh

Tiết kiệm là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình, thậm chí được xem là đức tính tốt. Tuy nhiên, tiết kiệm sai cách hay tiết kiệm mà thiếu kiến thức lại có thể khiến bạn trả giá đắt. Câu chuyện đau lòng của nam sinh Xiao Yong (17 tuổi, Trung Quốc) mới đây đã khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại thói quen tiết kiệm thực phẩm hàng ngày cũng như thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

Cơn co thắt dữ dội và 4 ngày sinh tử trong phòng cấp cứu

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều bình thường, Xiao Yong mở tủ lạnh lấy bát cơm nguội còn thừa từ trước ra ăn. Chỉ một lúc sau khi nuốt trọn bát cơm, vùng bụng của cậu thanh niên bỗng nhiên co thắt dữ dội. Cơn đau quặn thắt như có ai xoắn chặt lấy dạ dày, kèm theo cảm giác nóng rát cồn cào và những cơn nôn mửa liên tục.

Chàng trai 17 tuổi ngộ độc, nguy kịch sau khi ăn cơm nguội để trong tủ lạnh (Ảnh từ BV)

Lạ ở chỗ, cậu không hề bị sốt hay tiêu chảy. Cho rằng mình chỉ bị ngộ độc nhẹ, Xiao Yong gọi người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhà thụt tháo, uống thuốc giảm đau rồi trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Về đến nhà chưa bao lâu, cậu bắt đầu cảm thấy toàn thân rút cạn sức lực, đầu óc quay mòng mòng, mắt mờ đi và tiếp tục nôn mửa dữ dội. Bố mẹ hoảng hốt đưa cậu con trai đến phòng cấp cứu tại Bệnh viên nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Các chỉ số xét nghiệm tại bệnh viện lập tức bật báo động đỏ: Chỉ số men gan tăng vọt, chỉ số thận suy giảm nặng nề, lượng bạch cầu biến động cực kỳ bất thường. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực truyền thuốc chống nhiễm trùng và bảo vệ gan, tình trạng sức khỏe của Xiao Yong vẫn lao dốc không phanh.

Khi được chuyển khẩn cấp lên phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện tỉnh, chàng trai trẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thỉnh thoảng lại co giật và kích động vô thức. Kết quả xét nghiệm máu trả về khiến các bác sĩ rùng mình: Thủ phạm chính là vi khuẩn Bacillus cereus.

Độc tố từ "sát thủ ẩn mình" này đã tràn vào máu gây nhiễm trùng huyết, viêm não cấp tính và làm suy sụp hàng loạt cơ quan nội tạng. Các chuyên gia tiên lượng tỷ lệ tử vong trong tình trạng của Xiao Yong lên tới 60%.

May mắn thay, sau 4 ngày đêm giành giật sự sống nghẹt thở trong phòng ICU, các bác sĩ đã đưa Xiao Yong từ bờ vực sinh tử trở về. Cậu tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và may mắn giữ lại được tính mạng. Chàng trai trẻ cà cả gia đình vẫn không thể tin, chỉ một bát cơm nguội để trong tủ lạnh kín lại có thể khiến một thanh niên cao lớn, mạnh khỏe suýt chút nữa thì nằm mãi trong vòng tay tử thần.

May mắn là sau nhiều ngày nỗ lực điều trị, sức khỏe của iao Yong đã dần ổn định (Ảnh từ BV)

Vi khuẩn "thép" ẩn nấp trong tủ lạnh

Theo các bác sĩ hồi sức tích cực tại nơi điều trị của Xiao Yong, rất nhiều người vẫn giữ lầm tưởng độc hại rằng tủ lạnh là "chiếc hòm an toàn" có thể tiêu diệt mọi loại vi khuẩn. Thực chất, độ lạnh chỉ làm chậm quá trình sinh sôi chứ không hề triệt hạ được chúng.

Vi khuẩn Bacillus cereus vốn trú ngụ rất đông đúc trong gạo, mì ống và các loại thực phẩm giàu tinh bột. Khi cơm đã nấu chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn này sẽ bùng phát với tốc độ phi mã. Ngay cả khi bạn cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, chúng vẫn âm thầm phát triển và tiết ra một loại độc tố cực kỳ bền nhiệt.

Đáng sợ nhất, thứ độc tố này "lì lợm" đến mức dù bạn có hâm nóng, hấp cách thủy hay đảo lại cơm thật kỹ trên bếp lửa cao, nó vẫn hoàn toàn không bị phân hủy và sẽ tấn công trực tiếp vào cơ thể ngay khi nuốt phải.

Vi khuẩn Bacillus cereus không bị tiêu diệt khi ở trong tủ lạnh (Ảnh minh họa)

"Không thiu" không có nghĩa là "không độc"

Trực tiếp điều trị những ca bệnh nguy kịch do ngộ độc thực phấm, bác sĩ Gao Yi (Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Nam Xương, Trung Quốc) đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: Ý thức "không áy náy" khi vứt bỏ một bát cơm thừa chính là phương thức bảo vệ gia đình rẻ nhất và an toàn nhất. Ông đưa ra một vài lưu ý quan trọng để mỗi chúng ta tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ ngộ độc từ bát cơm quen thuộc như:

- Nấu vừa đủ ăn, không để cơm qua đêm: Nên ăn hết cơm ngay sau khi nấu. Nếu thừa, tuyệt đối không để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng. Hãy chia nhỏ, bọc kín và cho vào tủ lạnh ngay khi cơm còn ấm.

Tốt nhất chỉ nên nấu cơm đủ ăn, không để qua đêm và luôn nhớ hâm nóng trên 100 độ C cũng chỉ ăn được nếu chưa bảo quản đúng cách quá 24 giờ (Ảnh minh họa)

- Thay đổi tư duy tiết kiệm hại thân: Rất nhiều người lớn tuổi có thói quen ngửi thấy cơm "chưa thiu" là tiếc rẻ giữ lại ăn. Nhưng mắt thường và mũi hoàn toàn không thể phát hiện ra độc tố vi khuẩn. Chi phí cho một bát cơm nguội hoàn toàn không đáng để đánh đổi lấy hóa đơn viện phí đắt đỏ hay tính mạng con người.

- Đi cấp cứu ngay khi có triệu chứng: Nếu xuất hiện cơn đau bụng, nôn mửa bất thường sau khi ăn thức ăn thừa, tuyệt đối không tự ý uống thuốc cầm hay thuốc giảm đau vì sẽ làm che giấu bệnh lý. Hãy chụp lại hình ảnh hoặc mang theo mẫu thức ăn nghi ngờ đến gặp bác sĩ để kịp thời xử lý.

Nguồn và ảnh: QQ, China News