MC "mát tay" nhất Đường Lên Đỉnh Olympia, 6 lần dẫn điểm cầu thì 4 lần có nhà vô địch

Khi Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chạm tay vào vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia chung cuộc, chính thức trở thành Quán quân Olympia năm thứ 26 sáng 1/11, cả điểm cầu Bảo tàng Hà Nội như nổ tung. Giữa biển người cổ vũ, có một gương mặt đã quá quen với khoảnh khắc ấy. Đó là MC, BTV Sơn Lâm, người dẫn dắt điểm cầu Hà Nội năm nay.

Đoàn Lê Anh Đức là tân Quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia (Ảnh: BTC cung cấp)

Thành tích của Anh Đức đã "góp lửa" giúp MC Sơn Lâm trở thành một trong những MC "mát tay" nhất Olympia (Ảnh: FBNV)

Với MC Sơn Lâm, đây không phải lần đầu anh được chứng kiến thí sinh nhà đăng quang. Đây đã là lần thứ tư điểm cầu do anh dẫn có nhà vô địch, một thành tích hiếm có trong lịch sử 26 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Không ngạc nhiên khi khán giả gọi vui anh là MC "mát tay" nhất chương trình.

Lần đầu tiên Sơn Lâm "mang vía" vô địch về một điểm cầu là năm 2017. Khi ấy, anh dẫn điểm cầu Quảng Trị và cùng thầy trò THPT Hải Lăng vỡ òa khi "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh "san bằng tất cả" và trở thành nhà vô địch Olympia năm đó.

6 năm sau, năm 2023, anh có mặt tại điểm cầu Thanh Hóa. Ở đó, nam sinh Lê Xuân Mạnh của THPT Hàm Rồng đã trở thành nhà vô địch năm thứ 23, mang chiến thắng về cho mảnh đất xứ Thanh.

Chỉ 1 năm sau, Sơn Lâm tiếp tục được giao dẫn điểm cầu Huế tại Quảng trường Ngọ Môn. Và một lần nữa, điểm cầu của anh lại gọi tên nhà vô địch khi Võ Quang Phú Đức của THPT chuyên Quốc học Huế đăng quang Olympia năm thứ 24.

MC Sơn Lâm ở điểm cầu Thanh Hóa, Chung kết Olympia năm thứ 23 (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, điểm cầu Huế anh phụ trách tiếp tục có Quán quân Võ Quang Phú Đức giành vòng nguyệt quế (Ảnh: FBNV)

Đến năm nay, anh trở lại với Olympia và phụ trách điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, nơi cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Kết quả, nam sinh chuyên Sử giành chiến thắng với 240 điểm. Đoàn Lê Anh Đức lập kỷ lục cho Ams, còn MC Sơn Lâm cũng "tạo nét" cho chính mình.

Tính đến nay, MC Sơn Lâm đã 6 lần dẫn điểm cầu Chung kết Olympia, trong đó 4 lần thí sinh tại điểm cầu của anh đăng quang. Đặc biệt, 3 lần dẫn gần nhất của anh, ở các năm 2023, 2024 và 2026, đều liên tiếp có nhà vô địch.

Không chỉ được khán giả tín nhiệm, Sơn Lâm còn là gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình như Chuyển Động 24h hay Vua Tiếng Việt. Ở điểm cầu của mình, anh được nhận xét có lối dẫn dí dỏm, khả năng ứng biến linh hoạt và biết cách biến khu vực cổ vũ thành một "chảo lửa" thực sự.

MC Sơn Lâm tự gọi vui mình là "ông Tư" (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi Anh Đức trở thành Quán quân, MC Sơn Lâm cũng góp vui bằng một đoạn video hài hước trên trang cá nhân. Anh tự gọi mình là "ông Tư", ngầm nhắc đến con số 4 lần điểm cầu có nhà vô địch, kèm dòng chú thích "Biết ông Tư không". Nhiều khán giả thích thú với màn "khoe" đầy duyên dáng của nam MC, thậm chí đùa rằng điểm cầu nào có MC Sơn Lâm thì thí sinh của điểm cầu đó đã nắm chắc một nửa vòng nguyệt quế.

Tất nhiên, chiến thắng ở Olympia luôn đến từ năng lực và bản lĩnh của chính các nhà leo núi. Nhưng việc 4 lần đứng cạnh khoảnh khắc lịch sử của bốn nhà vô địch khác nhau cũng đủ để MC Sơn Lâm có một dấu ấn rất riêng trong ký ức của khán giả Olympia.