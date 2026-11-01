Quán quân Olympia 2026 muốn gặp bà ngoại đầu tiên sau chiến thắng

Nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức trổ tài hát bằng giọng miền Trung và chia sẻ bí quyết giành chiến thắng nhờ tích luỹ kiến thức.

Đằng sau chiến thắng 240 điểm tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 của Đoàn Lê Anh Đức , học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là quá trình tích lũy kiến thức bền bỉ trong nhiều năm. Nam sinh có thói quen tra cứu, sách báo mỗi ngày, đồng thời thường xuyên tham gia các trận đấu mô phỏng để rèn luyện phản xạ và bản lĩnh thi đấu.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Anh Đức gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, sự chắc chắn và khả năng xử lý linh hoạt ở các phần thi. Nam sinh thể hiện vốn hiểu biết phong phú về lịch sử, văn học, các vấn đề xã hội, cùng khả năng tính toán và tiếng Anh tốt.

Ở phần thi Về đích, dù đang dẫn đầu, Đức vẫn quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Câu trả lời chính xác giúp em ghi thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 240 và giành chức vô địch.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức cầm trên tay cúp vô địch.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News sau khi đăng quang, Anh Đức cho biết em rất vui và xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Theo nam sinh, thành quả hôm nay đến từ sự nỗ lực của bản thân trong nhiều năm, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Một trong những yếu tố giúp Đức xây dựng vốn kiến thức rộng là thói quen đọc và tìm hiểu thông tin mỗi ngày. “ Em thường xuyên đọc Wikipedia, sách báo, đồng thời chú trọng học chắc những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa”, Đức nói.

Đức không chỉ tập trung vào môn học chuyên mà còn chủ động tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau. Em đặc biệt yêu thích lịch sử, văn học và các vấn đề thuộc khoa học xã hội.

Là thí sinh duy nhất theo học chuyên Sử trong trận chung kết năm nay, Đức cho rằng kiến thức và niềm yêu thích đối với môn học này giúp em có những thế mạnh riêng khi bước vào cuộc thi. Tuy nhiên, nam sinh không chỉ dựa vào vốn hiểu biết sẵn có. Từ năm 2023, Đức bắt đầu tham gia các trận đấu mô phỏng và sân chơi có hình thức tương tự Olympia trên mạng để tích lũy kinh nghiệm.

Khi lên THPT, em tiếp tục rèn luyện những kỹ năng cần thiết như thao tác bàn phím, sử dụng chuột và đọc đề nhanh. Đây là những kỹ năng tưởng chừng nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc thi đòi hỏi tốc độ phản ứng và khả năng giành quyền trả lời.

Năm lớp 10, khi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức một trận đấu giao hữu giữa học sinh trong trường, Đức tham gia và giành chiến thắng. Kết quả này tiếp thêm động lực để em tiếp tục theo đuổi mục tiêu chinh phục Olympia.

Trong học tập hằng ngày, nam sinh luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập được giao, tích cực phát biểu và tham gia xây dựng bài trong các giờ học.

Tình yêu dành cho lịch sử không chỉ thể hiện qua môn học chuyên mà còn hiện diện trong những sở thích thường ngày của Anh Đức.

Nam sinh đặc biệt yêu thích văn chương, thơ ca cách mạng và âm nhạc truyền thống. Đức có thể hát quốc ca của 136 quốc gia trên thế giới và nhiều làn điệu dân ca ví, giặm.

Những sở thích ấy phần nào cho thấy sự phong phú trong đời sống tinh thần của nhà vô địch Olympia 2026, người dành tình yêu đặc biệt cho lịch sử, văn chương và âm nhạc.

Muốn gặp bà ngoại đầu tiên sau chiến thắng

Tình yêu dành cho Đường lên đỉnh Olympia của Anh Đức bắt đầu từ khi còn học THCS. Từ nhỏ, nam sinh đã thích xem các chương trình trò chơi trí tuệ và được bố mẹ khuyến khích tham gia những sân chơi này.

Năm lớp 6, trong một lần cùng gia đình theo dõi chung kết Olympia năm thứ 20, Đức ấn tượng với không khí sôi động của cuộc thi và bắt đầu mơ ước có ngày được đứng trên sân khấu chương trình.

Với 260 điểm, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Sau nhiều năm chuẩn bị, ước mơ ấy trở thành hiện thực khi nam sinh giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm thứ 26. Anh Đức cho biết trước khi bước vào cuộc thi, em chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi kết quả. Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, nam sinh tự nhủ dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Điều khiến Đức hạnh phúc không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là dấu mốc của ngôi trường em đang theo học.

“Điều em vui nhất là góp phần giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong hai năm liên tiếp” , Đức chia sẻ.

Sau khi đăng quang, người nam sinh muốn gặp nhất là bà ngoại. Đức kể hai bà cháu thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia, vì vậy chiến thắng lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Với chức vô địch năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức nhận vòng nguyệt quế, phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.

Chiến thắng của Anh Đức cũng giúp Hà Nội có 3 quán quân Olympia, ngang bằng với Quảng Ninh và Huế, trở thành một trong ba địa phương có nhiều nhà vô địch nhất chương trình.