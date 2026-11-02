Gan rất ‘thích’ loại đồ uống quen thuộc này: Nghiên cứu hơn 350.000 người phát hiện lợi ích đáng chú ý

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người. Không ít người duy trì thói quen uống một đến hai tách cà phê mỗi ngày để tăng sự tỉnh táo và tập trung. Tuy nhiên, lợi ích của cà phê có thể không chỉ dừng lại ở đó.

Theo tờ The Paper (Trung Quốc), ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen uống cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan thấp hơn, đặc biệt là xơ gan.

Phát hiện lợi ích đáng chú ý của cà phê đối với gan

Cà phê có thể mang lại lợi ích cho gan (Ảnh: Food and Wine)

Một nghiên cứu quy mô lớn dựa trên dữ liệu từ UK Biobank (Ngân hàng Sinh học Anh) đã theo dõi hơn 350.000 người trong hơn 10 năm nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và sức khỏe gan.

Kết quả cho thấy, lượng cà phê tiêu thụ cao hơn, trong giới hạn được nghiên cứu, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan thấp hơn.

Đáng chú ý, các nhà khoa học còn tiến hành phân tích protein trong huyết tương của khoảng 44.000 người, qua đó xác định 74 loại protein có mối liên hệ chặt chẽ với cả lượng cà phê tiêu thụ và nguy cơ xơ gan.

Kết quả phân tích ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở các protein liên quan đến khả năng bảo vệ gan, phản ứng viêm và quá trình xơ hóa. Những phát hiện này gợi ý rằng cà phê có thể tác động đến nhiều quá trình sinh học liên quan đến sức khỏe gan.

Một phân tích tổng hợp khác, bao gồm 5 nghiên cứu đoàn hệ và 4 nghiên cứu bệnh chứng, với khoảng 430.000 người tham gia và gần 20.000 trường hợp xơ gan, cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý.

Kết quả cho thấy, khi lượng cà phê tiêu thụ mỗi ngày tăng thêm 2 tách, nguy cơ mắc xơ gan được ghi nhận thấp hơn khoảng 44%.

Tuy nhiên, đây là những kết quả về mối liên hệ thống kê, chưa đủ để khẳng định uống cà phê trực tiếp ngăn ngừa được bệnh gan.

Uống cà phê thế nào để có lợi cho gan?

Mặc dù cà phê có những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe gan, việc lựa chọn loại cà phê, lượng tiêu thụ và thời điểm uống cũng rất quan trọng.

1. Ưu tiên cà phê nguyên chất, hạn chế loại nhiều đường

Cà phê đen (Ảnh: Real Simple)

Cà phê mới xay, cà phê pha thủ công hoặc Americano là những lựa chọn được khuyến khích. Trong khi đó, nhiều loại cà phê hòa tan 2 trong 1, 3 trong 1 chứa lượng đường và bột kem thực vật đáng kể.

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể khiến gan chuyển hóa phần dư thừa thành chất béo, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong tế bào gan.

Nếu lựa chọn cà phê hòa tan, nên kiểm tra bảng thành phần, ưu tiên sản phẩm có thành phần chính là cà phê và ít phụ gia.

2. Uống vừa phải, không thay thế nước lọc

Theo The Paper, người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tổng lượng caffeine tiêu thụ ở mức không quá 400mg mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách, tùy cách pha chế.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần thận trọng hơn, có thể phải tránh caffeine hoặc giảm lượng sử dụng. Nhóm này không nên tiêu thụ quá 200mg caffeine mỗi ngày.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây hồi hộp, mất ngủ, lo âu và khó chịu ở dạ dày.

3. Nên uống vào buổi sáng, hạn chế uống chiều muộn

Nên uống cà phê vào buổi sáng (Anhr: Getty)

Một nghiên cứu trên 40 người cho thấy sử dụng 200mg caffeine trước giờ ngủ khoảng 6-8 tiếng vẫn có thể làm thay đổi hoạt động điện não trong khi ngủ, đặc biệt ở giai đoạn ngủ sâu.

Vì vậy, nên ưu tiên uống cà phê vào buổi sáng. Với người thường đi ngủ lúc 22 giờ, nên hạn chế cà phê sau 14 giờ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

4. Không uống cà phê khi bụng đói

Cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây trào ngược hoặc cảm giác nóng rát, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Uống cà phê sau bữa sáng hoặc kết hợp với một ít thức ăn có thể giúp hạn chế tình trạng khó chịu này.

5. Không dùng cà phê để uống thuốc hoặc giải rượu

Caffeine có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số enzyme chuyển hóa thuốc ở gan, từ đó làm thay đổi nồng độ hoặc hiệu quả của thuốc. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc điều trị nên uống thuốc với nước lọc và tham khảo bác sĩ nếu chưa rõ về tương tác với cà phê.

Ngoài ra, không nên dùng cà phê để giải rượu. Caffeine có thể che lấp cảm giác buồn ngủ do rượu gây ra, khiến người uống tưởng mình đã tỉnh táo dù khả năng phản ứng và phán đoán vẫn bị ảnh hưởng.

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, cà phê không phải thuốc chữa bệnh gan. Người đã mắc bệnh gan vẫn cần duy trì chế độ ăn uống phù hợp, vận động thường xuyên, tái khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Nguồn: The Paper