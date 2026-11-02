Cụ bà 102 tuổi chia sẻ thói quen ăn uống, bất ngờ với loại rau "nhà nào cũng có"

Cụ Phun Vilarak 102 tuổi sống ở Thái Lan vẫn minh mẫn, trò chuyện lưu loát, nhớ chính xác tên 9 người con và sở hữu hàm răng thật gần như nguyên vẹn. Những điều đặc biệt này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.



Ở tuổi 102, cụ bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và duy trì thói quen ăn uống giản dị khiến nhiều người tò mò. Ảnh Khaosod.

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 31/10, phóng viên đã đến thăm cụ Phun Vilarak tại nhà riêng ở xã Khung Samphao, huyện Manorom, tỉnh Chai Nat. Cụ hiện 102 tuổi 9 tháng và là người cao tuổi nhất trong số 7 người từ 100 tuổi trở lên được Hội Người cao tuổi Thái Lan chi nhánh tỉnh Chai Nat trao tặng bằng khen.

Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm có nhưng cụ Phun vẫn giữ được trí nhớ đáng kinh ngạc. Trong cuộc trò chuyện, cụ có thể kể lại nhiều dấu mốc trong cuộc đời, đặc biệt là nhớ vanh vách tên cả 9 người con mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Cụ có 5 con trai và 4 con gái, trong đó 3 người đã qua đời. Người con lớn nhất hiện 78 tuổi, còn người con út 59 tuổi. Khi được hỏi, cụ lần lượt đọc tên các con gồm Chông, Thon, Taeng Thai, Bun Thing, Chao, Somchai, Saichon, Chen và Aunchan.

Không chỉ minh mẫn, cụ Phun còn duy trì tinh thần vui vẻ, hoạt bát. Nhớ về thời trẻ, cụ kể từng làm nhiều công việc đồng áng vất vả như nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa thuê. Khi không ra đồng, cụ tranh thủ làm bánh truyền thống Kanom Kong để bán, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Về ăn uống, cụ đặc biệt yêu thích mắm cá lên men ăn cùng rau sống hoặc rau luộc, nhất là rau muống và rau đay. Trong khi đó, trứng lại không phải món ăn yêu thích của cụ.

Một chi tiết khác khiến nhiều người bất ngờ là tình trạng răng của cụ. Ở tuổi 102, cụ vẫn còn gần như đầy đủ răng thật, những chiếc răng còn lại khá chắc khỏe và chưa phải sử dụng răng giả. Cụ cũng duy trì thói quen ăn trầu mỗi ngày, theo Khaosod.

Trước đây, cụ Phun từng gặp vấn đề về hen suyễn và huyết áp. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cụ, sức khỏe hiện đã cải thiện đáng kể, các vấn đề này ổn định đến mức không còn phải sử dụng thuốc điều trị như trước.

Bà Taeng Thai Saiyankul, người con thứ ba của cụ, cho biết mẹ mình vốn là người vui tính, yêu ca hát và thích tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Thời trẻ, cụ thường tham gia hát đối đáp dân gian cùng người dân trong vùng. Niềm yêu thích âm nhạc vẫn được cụ duy trì cho đến tận hôm nay.

Sau khi câu chuyện về cụ Phun Vilarak được chia sẻ đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi tuổi thọ ấn tượng mà còn nhờ trí nhớ minh mẫn, khả năng giao tiếp linh hoạt và tinh thần lạc quan. Ở tuổi 102, cụ vẫn giữ được nhiều thói quen sinh hoạt, sở thích và sự gắn kết với gia đình, khiến nhiều người ngưỡng mộ.



