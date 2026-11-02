Nhìn đường cao tốc 3 làn thành 4 làn, người đàn ông 57 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn 4

Trên đường đi làm, ông Joe Gillette (57 tuổi, ở Mỹ) bất ngờ nhìn con đường cao tốc 3 làn quen thuộc thành 4 làn.

Khi đi khám, bác sĩ xác định ông bị tổn thương dây thần kinh ở mắt phải, gây ra tình trạng nhìn đôi. Song, ông Gillette vẫn quyết định thực hiện thêm xét nghiệm chụp chiếu não như được khuyến nghị.

Bác sĩ sau đó xác nhận ông Gillette mắc ung thư thận giai đoạn 4. Hai khối u được phát hiện trong não. Những lần chụp chiếu tiếp theo cho thấy các khối u còn xuất hiện ở xương, hạch bạch huyết, phổi và tuyến tụy. Kết quả sinh thiết xác nhận các khối u này là tổn thương di căn từ ung thư thận.

Dù bệnh đã ở giai đoạn nghiêm trọng, trước đó ông Gillette không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi xuất hiện tình trạng nhìn đôi, theo CBS News.

Martin Voss, bác sĩ ung thư điều trị cho ông Gillette tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (New York, Mỹ), cho biết tình trạng của người bệnh khi đó rất nghiêm trọng.

Ông Gillette bắt đầu được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, sau đó kết hợp xạ trị và phẫu thuật não. Do ca phẫu thuật phức tạp, người bệnh được đặt trong trạng thái hôn mê nhân tạo trong 10 tuần để cơ thể hồi phục. Sau đó, ông Gillette trải qua vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để lấy lại sức lực, rồi tiếp tục xạ trị.

Theo bác sĩ Voss, các khối u đã thu nhỏ sau điều trị. Ông Gillette tiếp tục liệu pháp miễn dịch trong 2 năm và cho biết không gặp tác dụng phụ đáng kể.

Tháng 4/2024, ông trải qua thêm một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ban đầu ở thận. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ông được xuất viện sau 3 ngày.

Hiện ông Gillette vẫn sử dụng thuốc điều trị miễn dịch đường uống hằng ngày và tái khám định kỳ. Ông gặp bác sĩ Voss khoảng 6 - 8 tuần 1 lần, đồng thời chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi để theo dõi bệnh, phát hiện những tổn thương mới nếu có.

Theo bác sĩ Voss, trong quá trình theo dõi, ê kíp đôi khi phát hiện các tổn thương phát triển trở lại. Tuy nhiên, xạ trị tập trung vào những tổn thương này kết hợp với liệu pháp miễn dịch đã giúp kiểm soát bệnh.

Ảnh minh họa.

Ung thư thận là thương tổn ác tính của thận, chiếm khoảng 3% các ung thư của người lớn. Bệnh thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Nguyên nhân của ung thư thận chưa thực sự rõ ràng. Một số yếu tố nguy cơ gây bệnh đã được chỉ ra bao gồm: hút thuốc lá, phơi nhiễm với amiante và hóa chất ngành thuộc da, thận đa nang,…

Ung thư tế bào thận có bệnh cảnh lâm sàng rất phong phú và đa dạng. Đáng chú ý, bệnh có thể diễn biến tiềm tàng và khi có các triệu chứng điển hình thì thường đã ở giai đoạn muộn.

Các triệu chứng thường gặp của ung thư thận bao gồm:

-Tiểu tiện ra máu: Là triệu chứng hay gặp chiếm 80% trường hợp. Đái máu toàn bãi, có thể tự hết rồi tái phát, không sốt.

-Đau tức thắt lưng: Thường người bệnh có cảm giác đau tức âm ỉ thắt lưng do u làm căng bao thận.

-Khối u thắt lưng: Thường khám thấy dấu hiệu chạm thắt lưng khi khối u thận to.

Ngoài ra người bệnh có thể có biểu hiện của các hội chứng cận ung thư như sốt kéo dài, gầy sút cân, đa hồng cầu, tăng huyết áp, tăng canxi máu,…

Vì vậy, khi người bệnh có biểu hiện nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm. Người bệnh có thể sẽ được chỉ định siêu âm và cắt lớp vi tính hệ tiết niệu.

Bệnh ung thư thận nếu không được chẩn đoán có thể gây ảnh hưởng lên toàn thân. Các biến chứng có thể gặp bao gồm: Gầy sút cân, đái máu nhiều, u thận vỡ gây chảy máu cấp tính.

Tiên lượng của người bệnh phụ thuộc nhiều vào giai đoạn bệnh khi phát hiện. Các giai đoạn sớm tỉ lệ sống thêm trên 5 năm khoảng 60-80%, giai đoạn muộn thì tỉ lệ này giảm xuống 15-20%, khi có di căn tỉ lệ này chỉ còn thấp hơn.



