Từ nay đến 30/6/2027, tài khoản ngân hàng cần phải liên kết VNeID

Nghị định 320/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Văn bản có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID). Quy định này được bổ sung tại khoản 9 và khoản 10 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, thông qua Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, các tài khoản thuộc diện bắt buộc được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027, tức được kéo dài thêm 6 tháng.

11 lĩnh vực còn lại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026 gồm giáo dục, dịch vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Với thương mại điện tử, quy định không áp dụng cho mọi tài khoản mua sắm. Đối tượng phải liên kết là tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

(Ảnh: Khả Văn)

Ngoài 12 lĩnh vực trên, Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng, khi nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Với các lĩnh vực chưa được liệt kê, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Nghị định cũng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12/2026, các nền tảng số quốc gia phải tích hợp tài khoản định danh điện tử để phục vụ đăng nhập, xác thực và thực hiện giao dịch của người dân.

Để tránh gián đoạn giao dịch, người dùng nên theo dõi thông báo, hướng dẫn chính thức từ ngân hàng đang sử dụng về phương thức và quy trình liên kết. Với các dịch vụ khác, người dùng cần cập nhật hướng dẫn từ nhà mạng, công ty chứng khoán, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị cung cấp nền tảng.

Người dân cũng nên kiểm tra tình trạng hoạt động của tài khoản VNeID. Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ. Vì vậy, người dùng cần bảo đảm số điện thoại đăng ký VNeID là số chính chủ, trùng khớp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động nghiên cứu Nghị định 320/2026/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Với doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ số, việc rà soát tài khoản thuộc diện áp dụng, chuẩn bị phương án liên kết và bảo vệ dữ liệu khách hàng là bước cần thiết trước thời hạn. Các đơn vị cũng cần tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế nguy cơ giả mạo và chiếm đoạt tài khoản.

Người dùng nên căn cứ văn bản chính thức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để xác định đúng tài khoản thuộc diện áp dụng, tránh nhầm lẫn giữa các nhóm dịch vụ và thời hạn thực hiện.