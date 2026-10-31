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Người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an

| | Sống

Người dân đang sử dụng VNeID cần chú ý thông báo mới từ cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện website bcavneid.com có dấu hiệu giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an nhằm thu thập trái phép thông tin cá nhân, phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an- Ảnh 1.

Người dân đang sử dụng VNeID cần chú ý thông báo mới từ cơ quan công an. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo cơ quan công an, website giả mạo được thiết kế với giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng dễ nhầm lẫn và mất cảnh giác. Khi truy cập, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin trên trang web này, người dân có nguy cơ bị đánh cắp tài khoản, lộ dữ liệu cá nhân của bản thân và gia đình, thông tin ngân hàng, mã xác thực OTP.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể lợi dụng việc người dùng truy cập website để chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Dù không phải thủ đoạn mới, hình thức giả mạo các nền tảng dịch vụ công trực tuyến vẫn liên tục được biến tướng với cách thức tinh vi hơn. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác hoặc hạn chế về kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng để dụ người dùng truy cập đường link và cung cấp thông tin nhạy cảm.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thông qua các cổng dịch vụ công chính thức; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP trên những website không rõ nguồn gốc.

Khi cần hỗ trợ liên quan đến các vấn đề an ninh mạng, người dân nên đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng qua số điện thoại 069.278.5415 hoặc hotline 0766.05.05.05 để được hướng dẫn.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi đăng nhập, tránh truy cập các đường link được gửi từ nguồn không xác định nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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