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Cách tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho tài khoản VNeID mức độ 2

| | Kinh tế số

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa cập nhật thêm tính năng xác nhận và đồng bộ thông tin kiểm định phương tiện giao thông vào hệ thống ví giấy tờ số.

Từ ngày 26/10, ứng dụng VNeID chính thức đưa vào vận hành tính năng đăng kiểm phương tiện. Tiện ích này áp dụng cho các tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường, phục vụ mục tiêu số hóa và quản lý tập trung dữ liệu liên quan đến phương tiện giao thông trên thiết bị di động.

Để kích hoạt tính năng tích hợp thông tin kiểm định , người dùng cần cập nhật ứng dụng trên máy điện thoại thông minh lên phiên bản mới nhất, sau đó thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, truy cập mục Ví giấy tờ. Tìm và chọn thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện. Nhập mã passcode hoặc tiến hành xác thực bằng sinh trắc học (vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, tùy thiết bị). Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi ứng dụng hiển thị thông báo tích hợp thành công.

VNeID hiện có 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến để người dân sử dụng. (Ảnh: Thụy Phương)

Người dùng cần lưu ý quy trình trên thuần túy là thao tác xác nhận và liên kết dữ liệu đăng kiểm của phương tiện vào tài khoản định danh số của chủ sở hữu, không thay thế cho quy trình đưa phương tiện đến trung tâm để kiểm định kỹ thuật thực tế.

Đồng thời, các hướng dẫn hiện tại mới tập trung vào khâu số hóa dữ liệu trên ứng dụng, chưa đề cập đến quy định liệu thông tin đăng kiểm điện tử trên VNeID có giá trị thay thế giấy chứng nhận đăng kiểm bản giấy khi người dân tham gia giao thông hay không.

Việc bổ sung dữ liệu kiểm định nằm trong lộ trình hoàn thiện các tiện ích số trên nền tảng định danh điện tử quốc gia. Theo số liệu do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) công bố ngày 16/10, VNeID hiện ghi nhận từ 3 đến 6 triệu người sử dụng mỗi ngày, với tổng lượt truy cập đã vượt mốc 500 triệu lượt. Tính đến nay, nền tảng đã phát triển hơn 77 tiện ích khác nhau, cung cấp 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến bao phủ các lĩnh vực y tế, tư pháp và giao thông. Việc tích hợp thêm dữ liệu đăng kiểm tiếp tục làm dày nhóm hồ sơ phương tiện số hóa trên ứng dụng, bên cạnh các loại giấy tờ và thông tin điện tử đã được liên kết trước đó.

Theo Thụy Phương/ VTC News

VTC News

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