6,3 tỷ USD: Binance lần đầu công bố ước tính thiệt hại, nghi laptop của một kỹ sư bị xâm nhập, cam kết bù toàn bộ

Tin nóng - Cập nhật 9h45 ngày 30/10/2026

Thông báo điều tra ban đầu của Binance được chia sẻ lại trên mạng xã hội sáng 30/10. Ảnh: X

Binance công bố nguyên nhân ban đầu

Trong thông báo trên tài khoản X chính thức và kênh Telegram, Binance cho biết điều tra ban đầu cho thấy sự cố có thể liên quan đến máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Từ thiết bị này, kẻ tấn công vào được một container dịch vụ và gửi các giao dịch rút tiền trái phép.

Binance khẳng định hiện chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy khóa riêng (private key) của ví bị lộ. Sàn cho biết sẽ công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết sau khi điều tra xong và các dữ kiện được xác minh đầy đủ, nhưng chưa nêu thời điểm.

Trước đó, giới phân tích on-chain ghi nhận kẻ tấn công đã dùng cơ chế ủy quyền EIP-7702 để chiếm quyền ví nóng Binance 14. Cơ chế này cần chữ ký hợp lệ của ví. Nếu kết luận của Binance được xác nhận, kẻ tấn công đã không cần lấy khóa riêng mà lợi dụng hệ thống nội bộ của sàn để gửi lệnh rút. Đây là một trong những kịch bản giới bảo mật đã nêu ra từ đêm qua.

Con số chính thức đầu tiên: 6,3 tỷ USD

Theo Binance, tổng ảnh hưởng của sự cố ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Đây là con số đầu tiên do chính sàn đưa ra, cao hơn các ước tính on-chain trước đó, vốn dao động từ 5,6 đến 5,7 tỷ USD. Khi tạm ngừng rút tiền vào rạng sáng, Binance từng đưa ra mức "hơn 5,7 tỷ USD".

Cần lưu ý, 6,3 tỷ USD là tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng, không phải thiệt hại thực tế cuối cùng. Một phần lớn số tiền đã bị đóng băng và có khả năng thu hồi.

Khoảng 3 tỷ USD đã bị đóng băng

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác blockchain để phong tỏa tài sản liên quan, hiện có khoảng 3 tỷ USD bị đóng băng on-chain. Con số này tăng so với mức 2,54 tỷ USD sàn công bố trước đó.

Lực lượng chính là các tổ chức phát hành stablecoin: Tether đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT, Circle hơn 800 triệu USDC, Ripple khoảng 200 triệu USD. Theo CoinDesk, Hội đồng Bảo mật của mạng Arbitrum cũng đã phong tỏa 74,56 triệu token từ ví của hacker.

Phần còn lại, chủ yếu là ETH và bitcoin, không thể bị đóng băng theo cách tương tự.

Cam kết bù toàn bộ, rút tiền vẫn tạm dừng

Binance cam kết bù toàn bộ thiệt hại bằng quỹ khẩn cấp SAFU và vốn của công ty, khẳng định tiền người dùng an toàn. Đồng CEO Yi He cũng xác nhận điều này lúc khoảng 7h30 sáng nay. Sau khi xử lý xong, sàn sẽ công bố bằng chứng dự trữ (proof of reserves) mới.

Nạp và rút tiền trên Binance vẫn đang tạm dừng cho tới khi hoàn tất kiểm tra an ninh. Sàn chưa đưa ra mốc thời gian mở lại.

Quỹ SAFU hiện giữ 15.000 BTC, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD theo giá hiện tại. Phần chênh lệch sẽ phải lấy từ vốn của công ty. Trước sự cố, Binance nắm khoảng 144 tỷ USD tài sản trên nền tảng, theo DefiLlama.

Thị trường và các bên liên quan

Theo CoinDesk, lúc khoảng 8h sáng nay, bitcoin giao dịch quanh 77.315 USD, giảm 5% trong 24 giờ, mức thấp nhất trong hơn một tháng. Ether giảm 5,7% còn 2.214 USD. BNB, đồng token của Binance, giảm 8,2% về 713,82 USD.

Một số tổ chức lớn đã lên tiếng về mức độ ảnh hưởng. Sàn Bybit cho biết không bị ảnh hưởng. Các công ty tạo lập thị trường Wintermute và GSR cho biết khoản tiền đặt tại Binance chiếm lần lượt dưới 20% và dưới 5% vốn chủ sở hữu ròng của họ.

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