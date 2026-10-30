Cảnh báo khẩn tới người tất cả người dùng Zalo

Thông tin từ Công an Gia Lai, trên địa bàn xã Đak Đoa đang có thủ đoạn các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, giả danh cán bộ Bộ phận Một cửa của UBND để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, qua đó tìm cách thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh khuôn mặt và thông tin tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông B, có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Đak Đoa nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Bộ phận Một cửa của UBND, thông báo và đề nghị ông cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục bốc số, tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Sau đó, đối tượng đề nghị kết bạn qua ứng dụng Zalo và tiếp tục gọi điện trực tiếp qua Zalo để hướng dẫn ông B thực hiện các thao tác theo yêu cầu. Đáng chú ý, trong quá trình gọi video, đối tượng còn dàn dựng bối cảnh phía sau giống phòng làm việc của cơ quan nhà nước nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến người dân tin tưởng rằng mình đang trao đổi với cán bộ có thẩm quyền.

Tiếp theo, đối tượng hướng dẫn ông B chụp hình khuôn mặt, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP với lý do liên kết thanh toán phí dịch vụ để hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, khi nhận thấy đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ông B đã kịp thời cảnh giác, không tiếp tục làm theo mà chủ động đến trụ sở cơ quan có liên quan để xác minh. Qua kiểm tra, ông được biết không có cán bộ nào mang tên như người đã liên hệ hướng dẫn.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Đak Đoa khuyến cáo người dân thực hiện tốt 6 nội dung.

Một là không vội tin, không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi nhận được cuộc gọi thông báo làm thủ tục hành chính, cần bình tĩnh xác minh danh tính người liên hệ và tính chính xác của nội dung được thông báo.

Hai là tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai. Không làm theo hướng dẫn của người lạ để liên kết tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc xác thực giao dịch khi chưa xác minh rõ ràng.

Ba là không tùy tiện chụp, gửi hình ảnh khuôn mặt, giấy tờ tùy thân hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của người lạ. Chỉ thực hiện các thao tác xác thực trên ứng dụng, kênh chính thức khi đã xác định rõ mục đích và tính hợp pháp của thủ tục.

Bốn là không cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo yêu cầu của người không rõ danh tính. Đây có thể là cách các đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin hoặc thực hiện giao dịch trái phép.

Năm là chủ động đến trực tiếp trụ sở UBND hoặc cơ quan Công an để xác minh khi có nghi vấn. Người dân có thể liên hệ qua kênh thông tin chính thức của cơ quan chức năng để kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài khoản, giấy tờ và tài sản.

Cuối cùng là kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị khóa tài khoản hoặc ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.