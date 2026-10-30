Vì sao mang logo quả táo phát sáng trở lại? Lãnh đạo Apple đáp bằng bốn chữ này

Trong cuộc trao đổi về MacBook Pro với màn hình cảm ứng PROLED XDR, một câu hỏi được đặt ra cho lãnh đạo Apple: Vì sao công ty đưa logo quả táo phát sáng trở lại sau nhiều năm, và điều gì đã khiến hãng thay đổi quyết định?

“Bởi vì nó ngầu”, ông Tom Boger đáp - “Because it was cool”.

Câu trả lời ngắn gọn mang tính vui vẻ, nhưng phần giải thích tiếp theo của ông cùng với CEO Apple John Ternus cho thấy Apple đã làm lại chi tiết quen thuộc này theo một cách khác.

“Nếu mang một thứ trở lại, chúng tôi muốn thực hiện nó theo cách tinh tế hơn”, ông Boger, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị sản phẩm Mac và iPad của Apple, nói. Điều đó thể hiện ngay ở vẻ ngoài của logo khi không phát sáng.

Ở những thế hệ MacBook có logo phát sáng trước đây, quả táo khi tắt đèn trông như “một miếng nhựa mờ”, theo mô tả của ông Ternus. Trên phiên bản mới, logo có bề mặt bóng, phản chiếu như gương, nhìn giống logo không phát sáng trên các máy Mac hiện tại. Nếu chưa biết về tính năng này, người dùng có thể tưởng đây vẫn là kiểu logo quen thuộc.

Khi sáng lên, quả táo hiện ra với đường nét rõ ràng, được Boger mô tả là một cách thể hiện tinh tế hơn của chi tiết được nhiều khách hàng yêu thích.

Để làm điều đó, Apple trang bị cho logo một hệ thống chiếu sáng riêng.

CEO Apple giải thích rằng trên những chiếc MacBook dùng màn hình LCD trước đây, logo tận dụng ánh sáng từ đèn nền màn hình.

“Về cơ bản, chúng tôi khoét một lỗ ở phía sau và để ánh sáng thoát ra, trong khi phần ánh sáng đó có thể được hướng về phía trước màn hình”, ông Ternus nói.

CEO Apple John Ternus tại sự kiện ra mắt MacBook Pro mới.

Theo CEO Apple, phần ánh sáng ấy có thể được hướng về phía trước để phục vụ màn hình. Trong quá trình theo đuổi hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn, Apple quyết định nên dành toàn bộ ánh sáng đèn nền cho mục đích đó và loại bỏ logo phát sáng.

Sau một thập kỷ, công nghệ tandem OLED trên MacBook Pro mới tạo ra điều kiện thiết kế khác. Mỗi điểm ảnh tự phát sáng, nên màn hình không còn cần hệ thống đèn nền như LCD.

“Đây là OLED. Mỗi điểm ảnh tự phát sáng”, Ternus giải thích.

Cấu trúc màn hình mỏng cũng mở ra cơ hội để các kỹ sư bố trí hệ thống chiếu sáng riêng cho logo trong không gian hạn chế ở nắp máy. “Một logo có nguồn sáng riêng”, CEO John Ternus mô tả. Thay vì tận dụng ánh sáng từ đèn nền LCD như trước, quả táo nay phát sáng bằng hệ thống riêng, được ông đánh giá là có hiệu quả năng lượng cao và tiêu thụ rất ít điện.

Một chi tiết thú vị là độ sáng của logo Apple ở mặt sau nắp máy được liên kết với độ sáng màn hình trên MacBook Pro cảm ứng mới, được điều chỉnh theo màn hình.

Ông Boger nhắc vui đến phản ứng của người xem: “Sáng nay, mọi người đã reo lên khi thấy logo phát sáng trở lại”. Tiếng reo ấy phần nào cho thấy sự mong chờ dành cho một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đã trở thành dấu ấn trong tình cảm của nhiều người dùng MacBook.

Ông lý giải rằng người dùng dành nhiều tình cảm cho chiếc máy của mình. Công việc và cuộc sống của họ gắn với sản phẩm, họ yêu thích và tự hào về nó. Logo phát sáng là một trong những chi tiết được khách hàng yêu mến.

Ông Boger đặt điều đó vào cách Apple chăm chút sản phẩm, từ một chi tiết nhỏ trên nắp máy đến toàn bộ màn hình phía trước. Khi ông nói mục tiêu của hãng là tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể, ông Ternus bổ sung: “Và làm mọi người vui”.