Ngành công nghệ Mỹ tái cơ cấu nhân sự

Tập đoàn Microsoft vừa công bố chương trình nghỉ việc tự nguyện trên diện rộng, trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh tái cơ cấu nhân sự. Xu hướng này diễn ra khi doanh nghiệp tăng mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời tìm cách kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khoảng 60.000 nhân viên Microsoft đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ việc tự nguyện có hỗ trợ tài chính. Theo báo chí Mỹ, động thái này phản ánh sức ép kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành công nghệ.

Theo trang Bloomberg, chương trình của Microsoft được triển khai tại 4 quốc gia, áp dụng cho nhân viên thuộc các bộ phận Windows, Xbox, Copilot và tài chính. Tập đoàn này đang tìm cách giảm chi phí và điều chỉnh cơ cấu nhân sự trong bối cảnh tăng đầu tư vào AI.

Theo trang CNBC, Microsoft đang phải cân đối giữa việc mở rộng hạ tầng AI và yêu cầu sử dụng vốn hiệu quả. Hồi tháng 7, tập đoàn dự kiến tổng chi tiêu vốn trong quý kết thúc vào tháng 9/2026 sẽ vượt 50 tỷ USD.

Nhật báo Phố Wall nhận định, triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện đang trở thành lựa chọn của nhiều tập đoàn. Cách làm này có thể hạn chế phản ứng tiêu cực và giảm ảnh hưởng đến tinh thần của những nhân viên ở lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có nguy cơ mất đi những lao động giỏi. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể phải chuyển sang sa thải bắt buộc.

Bức tranh rộng hơn của ngành công nghệ được phản ánh qua bài tổng hợp trên trang Yahoo Tech. Dẫn thống kê của TrueUp, trang này cho biết hơn 195.000 lao động công nghệ đã bị sa thải từ đầu năm 2026. Bài viết đề cập đến các đợt cắt giảm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có Microsoft, Oracle, Meta và Amazon. Các đợt cắt giảm này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đồng thời tăng đầu tư vào AI, kiểm soát chi phí và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Đầu tư vào AI gia tăng đang đặt ra bài toán mới về cách doanh nghiệp tổ chức và sử dụng lao động. Với người làm trong ngành công nghệ, sức ép không chỉ là giữ việc, mà còn là cập nhật kỹ năng để đáp ứng những yêu cầu đang thay đổi.