TikTok gỡ bỏ hơn 7,5 triệu video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng tại Việt Nam

TikTok cho biết đã gỡ bỏ hơn 7,5 triệu video vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng tại Việt Nam, tương đương khoảng 0,3% tổng số video được đăng tải trong khu vực trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026. Theo Báo cáo Thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng mới nhất của TikTok, có tới 99,6% nội dung vi phạm tại Việt Nam được nền tảng chủ động phát hiện và xử lý, với 93,1% bị gỡ bỏ chỉ trong vòng 24 giờ.

Trên phạm vi toàn cầu, 97,4% số video bị gỡ trong quý được phát hiện và xử lý thông qua các hệ thống tự động, bao gồm công nghệ kiểm duyệt ứng dụng AI. Cơ chế này giúp TikTok phát hiện và xử lý nội dung vi phạm hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ các nội dung này tiếp cận người dùng.

TikTok cho biết, mọi nội dung trên TikTok đều trải qua quy trình kiểm duyệt tự động nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm, kết hợp với đội ngũ kiểm duyệt viên được đào tạo chuyên sâu để đánh giá ngữ cảnh khi cần thiết. Đối với thông tin có dấu hiệu sai lệch, TikTok sẽ phối hợp với hơn 20 đối tác kiểm định thông tin độc lập được International Fact-Checking Network (tạm dịch: Mạng lưới Kiểm chứng Thông tin Quốc tế) công nhận, với phạm vi hỗ trợ 60 ngôn ngữ tại 130 thị trường. Trên cơ sở các đánh giá này, đội ngũ kiểm duyệt của TikTok sẽ đưa ra quyết định xử lý phù hợp nếu nội dung vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng.

TikTok ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu tại Diễn đàn Truyền thông Có trách nhiệm Châu Á - Thái Bình Dương 2026. Ảnh: TikTok

TikTok mới đây công bố chính thức ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu (TikTok Brand Safety Center), đồng thời giới thiệu Cẩm nang Bảo vệ Thương hiệu (Brand Protection Playbook) và Cẩm nang An toàn AI (AI Safety Essentials). Được phát triển cùng Responsible Marketing Advisory, đơn vị tư vấn độc lập về tiếp thị có trách nhiệm, Cẩm nang An toàn AI cung cấp các định hướng giúp thương hiệu ứng dụng AI trong sáng tạo quảng cáo một cách an toàn và có trách nhiệm.

Các sáng kiến này được công bố tại Diễn đàn Truyền thông Có trách nhiệm Châu Á - Thái Bình Dương do TikTok tổ chức tại Singapore, quy tụ 30 đại diện từ các thương hiệu và đối tác trong ngành nhằm thảo luận về an toàn thương hiệu và quảng cáo có trách nhiệm.

Theo nghiên cứu do Ipsos thực hiện tại 12 thị trường, người dùng tiếp cận nội dung quảng cáo từ nhãn hàng trên TikTok có xu hướng đánh giá thương hiệu đó chân thực hơn 30% và đáng tin cậy hơn 11% so với nhóm chưa từng tiếp cận.

Ông Francis Stones, Giám đốc Toàn cầu về Truyền thông Có trách nhiệm & An toàn Thương hiệu, bộ phận Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu tại TikTok chia sẻ: "Người dùng tìm đến TikTok vì tính chân thực trong nội dung. Việc bảo vệ trải nghiệm này là nền tảng để các thương hiệu tự tin kết nối với cộng đồng. Trách nhiệm của chúng tôi là không ngừng xây dựng và củng cố niềm tin đó, đồng thời cung cấp cho các thương hiệu những công cụ và giải pháp bảo vệ cần thiết để họ tự tin tham gia vào dòng chảy văn hóa và kết nối với cộng đồng".

Ảnh: TikTok

Khi được ứng dụng minh bạch và có trách nhiệm, AI có thể hỗ trợ sáng tạo mà vẫn bảo đảm tính chân thực của nội dung. Khung hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm của TikTok vận hành trên 5 cấp độ kiểm duyệt, nhằm đảm bảo các nội dung sáng tạo ứng dụng AI luôn tuân thủ nguyên tắc minh bạch, có trách nhiệm và đáng tin cậy:

"Trước xu hướng ngày càng nhiều nhà sáng tạo chủ động tìm hiểu và ứng dụng AI, chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp gắn nhãn nội dung và mở rộng hợp tác với các đối tác để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này một cách an toàn, có trách nhiệm. Cách đây hai năm, TikTok là nền tảng chia sẻ video ngắn đầu tiên tích hợp Content Credentials (tạm dịch: Tiêu chuẩn Nội dung) của C2PA, giúp nhận diện nguồn gốc và lịch sử chỉnh sửa của nội dung, bao gồm nội dung được tạo bằng AI. Đến nay, hơn 3 tỷ video đã được gắn nhãn nội dung do AI tạo ra (AIGC) nhờ sự kết hợp giữa công nghệ C2PA, công cụ gắn nhãn dành cho nhà sáng tạo và công nghệ hình mờ kỹ thuật số của nền tảng," ông Francis Stones cho biết.