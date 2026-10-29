Bài hát “quay đại” 18 tiếng thu cả triệu view, 2 ca sĩ vừa chơi vừa phố, hết xoay thớt lại drift xe máy

Khuya 27/10, OSAD và Hà An Huy chính thức trình làng MV Như Một Người Rưng sau nhiều ngày khiến người hâm mộ mong chờ. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn kết hợp của hai nghệ sĩ sau khi cùng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đáng chú ý, ngay từ trước khi phát hành, dự án đã thu hút sự quan tâm nhờ cách quảng bá khác biệt của OSAD. Nam rapper không ngại livestream quá trình quay MV, hé lộ trước phần lớn ca khúc, thậm chí nhờ khán giả thiết kế ảnh thumbnail và quyết định thời điểm phát hành sản phẩm.

Như Một Người Rưng - OSAD, Hà An Huy

Như Một Người Rưng là phiên bản làm mới từ bản hit Như Một Người Dưng của nhạc sĩ Thanh Hưng, ca khúc từng được đông đảo khán giả yêu thích. Thay vì giữ nguyên màu sắc ballad quen thuộc, OSAD và Hà An Huy lựa chọn phong cách Drill đang thịnh hành, với phần sản xuất âm nhạc do Gaz đảm nhận. Producer này từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như MCK, Quang Hùng MasterD hay Coolkid. Trong phiên bản mới, cả hai phát huy thế mạnh về sáng tác giai điệu, cách xử lý flow và gieo vần, kết hợp cùng chất giọng đặc trưng để mang đến màu sắc khác biệt cho ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả.

MV Như Một Người Rưng còn gây chú ý bởi nội dung hài hước với hàng loạt tình huống khó đoán

Bên cạnh phần âm nhạc, MV Như Một Người Rưng còn gây chú ý bởi nội dung hài hước với hàng loạt tình huống khó đoán. Dưới bàn tay đạo diễn Hoàng Đăng đến từ Antiantiart, sản phẩm được xây dựng như một thước phim đầy ngẫu hứng, liên tục chuyển cảnh giữa những tình huống tưởng chừng chẳng liên quan. Ngay phần mở đầu, OSAD đã hóa thân thành phóng viên Lê Hồng Quang, tái hiện meme nổi tiếng "mất điện thoại rồi". Nam rapper còn trổ tài gọt táo không đứt vỏ, xoay thớt bằng một ngón tay, trong khi Hà An Huy gây bất ngờ với màn làm pháo ngón và drift xe máy. MV còn có sự góp mặt của Thái VG, Hồ Đông Quan và nhà sáng tạo nội dung An Trương, góp phần tạo nên loạt tình huống giải trí.

MV Như Một Người Rưng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 18 giờ phát hành

Sau khi ra mắt, MV Như Một Người Rưng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 18 giờ phát hành. Ca khúc cũng được khán giả hưởng ứng trên TikTok với hàng chục nghìn lượt sử dụng mẫu CapCut, cho thấy sức lan tỏa của màn kết hợp giữa OSAD và Hà An Huy. Sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, cách làm mới ca khúc quen thuộc cùng phần hình ảnh hài hước, mang tính giải trí cao. Đặc biệt, loạt tình huống bất ngờ và những chi tiết được cài cắm xuyên suốt MV như "quay đại đại" đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho dự án, khiến khán giả thích thú và tiếp tục chia sẻ sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Hà An Huy gây ấn tượng với hình ảnh vô cùng mới mẻ

Đáng chú ý, màn kết hợp lần này còn giúp hai nghệ sĩ mang đến những màu sắc mới mẻ trong hình ảnh âm nhạc. Hà An Huy vốn được biết đến với thế mạnh vocal giàu cảm xúc, thường chinh phục khán giả qua những giai điệu tình ca buồn, sâu lắng, bởi vậy hình ảnh trẻ trung, bụi bặm và có phần tinh nghịch trong Như Một Người Rưng tạo nên sự khác biệt đáng chú ý.

Trong khi đó, với OSAD, sản phẩm có thể xem là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian nam rapper loay hoay tìm lại sức hút. Từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với Người Âm Phủ, OSAD có giai đoạn chưa tìm được ca khúc đủ sức lan tỏa tương tự để duy trì độ nhận diện trong thị trường nhạc Việt.

Với OSAD, sản phẩm có thể xem là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian nam rapper loay hoay tìm lại sức hút

Lần này, nam rapper cho thấy sự nhạy bén khi kết hợp giai điệu bắt tai, màu sắc hài hước với cách quảng bá gần gũi, chủ động tạo tương tác cùng khán giả. Với thành tích bước đầu cùng phản hồi tích cực, Như Một Người Rưng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới, đồng thời mở ra cơ hội để cả OSAD và Hà An Huy tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Với phản hồi tích cực ngay trong ngày đầu phát hành, Như Một Người Rưng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thích của khán giả trong thời gian tới. Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì thế không chỉ tạo hiệu ứng ban đầu tích cực mà còn mở ra kỳ vọng về những bước tiến tiếp theo trong hành trình âm nhạc của cả hai.