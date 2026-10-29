Võ Tòng phim 'Đất phương Nam': Từng hát hội chợ, tuổi U60 sống kín tiếng

Mới đây, diễn viên Phùng Ngọc chia sẻ video hội ngộ nghệ sĩ Lê Quang sau nhiều năm xa cách. Cuộc gặp gỡ của hai gương mặt từng ghi dấu ấn trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Lê Quang hội ngộ Phùng Ngọc.

Trong video, cả hai mặc trang phục bà ba, quàng khăn rằn, gợi nhắc hình ảnh Võ Tòng và thằng Cò từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Phùng Ngọc gọi đàn anh bằng cái tên thân mật “chú Tư”, đồng thời bày tỏ sự trân trọng dành cho người từng nhận ra khả năng diễn xuất và góp phần đưa anh đến gần hơn với nghiệp phim ảnh.

Sau gần ba thập kỷ, ngoại hình của hai diễn viên đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ vẫn khiến khán giả bồi hồi khi nhớ về một tác phẩm truyền hình từng tạo dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh Việt.

Đổi hướng sự nghiệp vì vai Võ Tòng

Lê Quang sinh năm 1968, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Võ Tòng trong Đất phương Nam, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phát sóng năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi.

Trước khi được khán giả biết đến, Lê Quang không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp mà từng kinh doanh quán nhậu tại Vũng Tàu. Có niềm yêu thích với điện ảnh, ông thường nhiệt tình đón tiếp các đoàn làm phim, đồng thời xây dựng mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ.

Diễn viên Lê Quang ghi dấu ấn với vai “Võ Tòng” trong phim truyền hình “Đất phương Nam” phát sóng năm 1997.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Lê Quang bắt đầu từ chính công việc kinh doanh. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa từng ghé quán của ông và ấn tượng với người chủ quán có ngoại hình dữ dằn nhưng tính cách hào sảng, nhiệt tình. Sau đó, thông qua diễn viên Lê Công Tuấn Anh, Lê Quang được ngỏ lời mời tham gia đóng phim.

Với ngoại hình phong trần, gương mặt góc cạnh cùng vẻ rắn rỏi đậm chất Nam Bộ, ông được giao vai Võ Tòng trong Đất phương Nam. Dù không phải nhân vật trung tâm, Võ Tòng vẫn trở thành một trong những hình tượng để lại dấu ấn sâu đậm nhất của bộ phim.

Võ Tòng là người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn, tính cách ngang tàng nhưng sống trọng nghĩa tình, sẵn sàng bảo vệ người yếu thế. Những tình tiết gắn với vùng rừng U Minh, cảnh săn cá sấu hay chi tiết chú chó Phèn mang ba quả lựu góp phần giúp Võ Tòng thoát khỏi vòng vây quân địch đều trở thành ký ức khó quên với khán giả.

Lối diễn xuất tự nhiên, không quá cầu kỳ của Lê Quang giúp nhân vật có sức sống riêng. Sau khi phim phát sóng, nhiều người nhớ đến ông qua cái tên Võ Tòng hơn là tên thật.

Thành công của vai diễn cũng tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời nam nghệ sĩ. Lê Quang quyết định từ bỏ công việc kinh doanh để theo đuổi con đường diễn xuất, chấp nhận những bấp bênh của nghề nghiệp mà ông yêu thích.

Từng hát hội chợ, làm nhiều nghề để mưu sinh

Sau thành công của Đất phương Nam, Lê Quang tiếp tục tham gia các tác phẩm như Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Chúa tàu Kim Quy và Người Bình Xuyên . Tuy nhiên, những vai diễn tiếp theo không tạo được tiếng vang tương tự Võ Tòng.

Lê Quang từng làm nhiều nghề để mưu sinh, từ đóng thế, chụp ảnh đến hát hội chợ, nhà hàng sau khi công việc đóng phim không ổn định.

Nhân vật từng mang đến danh tiếng cho Lê Quang cũng trở thành cái bóng lớn trong sự nghiệp. Dù vậy, ông không từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật mà tiếp tục nhận những công việc khác nhau để duy trì cuộc sống.

Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ từng làm đóng thế, chụp ảnh, đảm nhận công việc chủ nhiệm phim và thử sức với vai trò đạo diễn MV. Có thời điểm, ông còn nhặt vải vụn về may thảm chùi chân để kiếm thêm thu nhập.

Lê Quang từng chia sẻ rằng công việc đóng phim và làm chủ nhiệm phim phụ thuộc nhiều vào từng dự án, thu nhập không ổn định. Một bộ phim có thể mang lại khoản tiền đáng kể trong vài tháng nhưng cũng đi kèm nhiều chi phí, thời gian di chuyển và những khoản sinh hoạt phát sinh.

Tuổi U60 sống kín tiếng bên vợ con

Ở tuổi 58, Lê Quang hiện không còn hoạt động diễn xuất thường xuyên. Nam nghệ sĩ vốn kín tiếng về đời tư. Trong cuộc trò chuyện với Phùng Ngọc, nam nghệ sĩ cho biết ông đã không đóng phim từ lâu, hiện sống cùng vợ và các con tại TP.HCM.

Ở tuổi U60, diễn viên Lê Quang đã rời xa màn ảnh nhiều năm, sống kín tiếng bên vợ con tại TP.HCM.

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, sự xuất hiện trở lại của ông bên Phùng Ngọc khiến khán giả nhớ đến một thời hoàng kim của phim truyền hình Việt Nam. Những gương mặt từng cùng nhau tạo nên câu chuyện về hành trình tìm cha của cậu bé An nay đã có những ngã rẽ riêng, người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, người lựa chọn cuộc sống bình dị.