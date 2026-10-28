Ca sĩ có bài hát nổi tiếng châu Á, được đề cử đẹp nhất thế giới, nay "bắt tay" thương hiệu từng chọn Rosé (Blackpink) làm đại sứ toàn cầu

Trong số những ca khúc Việt từng tạo được sức lan tỏa tại thị trường quốc tế, Dễ Đến Dễ Đi là trường hợp đáng chú ý. Dễ Đến Dễ Đi do Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện, ra mắt vào cuối năm 2020. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, điệp khúc dễ nhớ và cách thể hiện trẻ trung, phù hợp với xu hướng chia sẻ nhạc trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại Thái Lan, nhiều gương mặt nổi tiếng như diễn viên Cee Siwat, diễn viên Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska… tham gia cover hoặc thực hiện video theo giai điệu ca khúc. Đáng chú ý, phiên bản cover của nghệ sĩ Pimrypie nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Trending YouTube Thái Lan chỉ sau vài giờ phát hành.

Không dừng lại ở Thái Lan, Dễ Đến Dễ Đi còn được đón nhận tại Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar... Bài hát được thể hiện lại bằng nhiều ngôn ngữ, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của sản phẩm ra ngoài thị trường Việt Nam. Tại Trung Quốc, ca khúc cũng được các nghệ sĩ như Hầu Minh Hạo và Cúc Tịnh Y thể hiện lại với phiên bản tiếng Trung có tên Đôi Mắt Em Tựa Ánh Sao Trời.

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế. Sau thành công tại Anh Trai Say Hi, anh tiếp tục tham gia Tinh Hà Say Hi 2026 và giành ngôi vị Quán quân với hơn 4,19 triệu lượt bình chọn, "bỏ túi" loạt hit như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, SECRET và LAVIEM. Gần đây, anh còn được đề cử tại hạng mục Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler, chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, cho thấy sức hút về hình ảnh và độ nhận diện ngày càng cao của nam ca sĩ gốc Huế.

Mới đây nhất, Quang Hùng MasterD tham gia sự kiện ra mắt hai sắc màu mới Umber và Ultramarine của RIMOWA tại Seoul. Trong dàn khách mời quốc tế năm nay, Quang Hùng MasterD gây chú ý khi là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam, sánh vai cùng những tên tuổi đình đám như S.Coups (SEVENTEEN), Ahn Hyo-seop và PP Krit.

Quang Hùng MasterD lựa chọn phong cách thanh lịch với áo sơ mi sọc xanh mix-match áo khoác da màu nâu và quần trắng, xách túi Groove màu nâu cognac. Anh xuất hiện bên mẫu vali Essential màu Umber - một trong những thiết kế tâm điểm thuộc bộ sưu tập mới của thương hiệu Đức.

Tại sự kiện, khách mời có dịp khám phá các thiết kế mới thông qua không gian trưng bày được xây dựng xoay quanh chất liệu và màu sắc. Những chiếc vali polycarbonate thuộc dòng Essential xuất hiện bên cạnh các mẫu túi da Groove cùng loạt phụ kiện của RIMOWA. Tất cả được giới thiệu trong hai gam màu mới Umber và Ultramarine, mở rộng bảng màu của hai dòng sản phẩm qua những sắc độ lấy cảm hứng từ lịch sử hội họa.

Hai gam màu mới gợi nhắc đến mối liên hệ giữa sắc tố tự nhiên và nghệ thuật tạo hình. Umber mang sắc nâu ấm, lấy cảm hứng từ loại khoáng chất tự nhiên từng được sử dụng làm một trong những sắc tố đầu tiên trong các tác phẩm hội họa của những đại danh họa.

Trong khi đó, Ultramarine sở hữu sắc xanh lam sâu, bề mặt gợi cảm giác mềm mượt như nhung, liên tưởng đến những viên đá lapis lazuli quý giá. Đặt cạnh nhau, hai sắc độ mở ra hai hướng cảm nhận khác biệt, một bên gợi sự ấm áp của khoáng chất, bên kia thu hút bởi chiều sâu của sắc xanh.

Bên cạnh việc giới thiệu các thiết kế mới, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á.

S.COUPS

Ahn Hyo-seop