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Bắt "giang hồ mạng” Nguyễn Tấn Thắng SN 1993

| | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Tấn Thắng có nhiều tiền án, tiền sự, thường đăng bài mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 28/10/2026 cho biết vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện “giang hồ mạng”, từ đăng tải nội dung thách thức pháp luật đến livestream tự gây thương tích để nhận quà tặng trên mạng xã hội.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ) có nhiều tiền án, tiền sự, thường đăng bài mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội. Tối 12/7/2026, do mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) dùng hung khí đánh anh Lê Trung K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng, Lợi về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Cam Lộ cũng phát hiện Nguyễn Văn Nhân (SN 2007) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006), cùng trú trên địa bàn xã, thường livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi hơn 231 nghìn đồng.

Hình ảnh các đối tượng livestream tự gây thương tích trên TikTok - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Hình ảnh các đối tượng livestream tự gây thương tích trên TikTok - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đáng chú ý, cả hai đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án. Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại sử dụng để vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật; đồng thời tiếp tục phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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