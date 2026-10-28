Người dân có giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo từ Công an

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn "làm nhiệm vụ để nhận tiền", đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước các yêu cầu chuyển tiền để thực hiện nhiệm vụ trên mạng.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng thường liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội, tự xưng là nhân viên nền tảng trực tuyến, công ty truyền thông hoặc đơn vị tuyển dụng để giới thiệu công việc đơn giản như thả tim video, theo dõi tài khoản, đánh giá sản phẩm.

Sau đó, người tham gia được đưa vào các nhóm trò chuyện, nơi có nhiều tài khoản liên tục đăng thông tin nhận tiền, khoe thu nhập và thúc giục làm theo.

Đằng sau những khoản tiền từ 5.000 đến 30.000 đồng được chuyển trả là một kịch bản được tính toán nhằm khiến người tham gia mất cảnh giác. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Duy)

Đáng chú ý, những hình ảnh chuyển khoản, lời xác nhận của thành viên trong nhóm có thể được dàn dựng để tạo cảm giác công việc uy tín, nhiều người cùng tham gia. Người đang tìm việc làm thêm, học sinh, sinh viên hoặc người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch trực tuyến cần đặc biệt thận trọng trước hình thức này.

Ban đầu, đối tượng lừa đảo sẽ giao nhiệm vụ đơn giản và có thể chuyển tiền công từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng để tạo lòng tin. Khi người tham gia đã tin tưởng, chúng chuyển sang yêu cầu nạp tiền, ứng tiền thực hiện đơn hàng hoặc “nâng cấp nhiệm vụ” với lời hứa hưởng hoa hồng cao hơn.

Người tham gia tiếp tục được hướng dẫn truy cập website, cài ứng dụng hoặc đăng nhập hệ thống do đối tượng cung cấp. Trên giao diện này, số dư và lợi nhuận có thể liên tục tăng, nhưng đó có thể chỉ là dữ liệu do đối tượng tự tạo, không phản ánh khoản tiền thực tế có thể rút được.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng viện lý do thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản bị khóa hoặc phải nộp thêm phí, thuế để yêu cầu chuyển tiền tiếp. Tâm lý muốn lấy lại khoản đã nộp khiến nhiều người tiếp tục làm theo, làm số tiền thiệt hại tăng lên. Khi không còn khả năng chuyển thêm hoặc phát hiện bất thường, nạn nhân có thể bị chặn liên lạc.

Cần làm gì để bảo vệ bản thân trước thủ đoạn lừa đảo trên?

Trước thực trạng này, Công an đề nghị người dân kiểm tra thông tin tuyển dụng qua kênh chính thức của đơn vị được giới thiệu. Người dân không coi tên gọi, biểu tượng doanh nghiệp, số điện thoại hiển thị hoặc lời giới thiệu trong nhóm trò chuyện là căn cứ xác nhận uy tín.

Bên cạnh đó, người dùng tài khoản ngân hàng không chuyển tiền chỉ để được nhận việc, mở nhiệm vụ, nâng mức hoa hồng hoặc giải phóng khoản tiền đang bị giữ trên một hệ thống chưa được xác minh. Khi xuất hiện yêu cầu nạp thêm tiền để rút tiền cũ, người dân cần dừng lại và kiểm tra, không vay mượn để tiếp tục thực hiện.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo, người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, dữ liệu đăng nhập ngân hàng cho người lạ; không cài đặt ứng dụng, cấp quyền truy cập hoặc điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của tài khoản chưa xác minh.

Ngoài ra, chủ động kiểm tra trước khi giao dịch, dừng chuyển tiền khi có dấu hiệu bất thường và trình báo sớm là những việc cần thiết để hạn chế thiệt hại, hỗ trợ công tác xác minh, xử lý.