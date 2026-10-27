"Phương Tây phải nhận ra được, Nga và Belarus sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ mối đe dọa nào, bất kể bản chất và phạm vi của nó.

Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết đối với bất kỳ hành động quân sự gây hấn nào chống lại Liên bang Nhà nước (Nhà nước Liên minh Nga-Belarus)", Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov nói.

Ông Gryzlov lưu ý, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai đến Belarus, và hệ thống tên lửa Oreshnik đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời gọi những biện pháp này là phù hợp, trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với biên giới của Liên bang Nhà nước.

Theo vị đại sứ, những tuyên bố từ giới lãnh đạo phương Tây, người châu Âu phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2030 chỉ là lời nói suông.

"Các nước phương Tây đang đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào sản xuất vũ khí và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự. Nghe có vẻ khủng khiếp, nhưng thực tế những kẻ nóng nảy phương Tây có thể gây chiến "chỉ để tránh xe tăng bị gỉ sét.

Trong khi đó, Nga và Belarus không hề có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với châu Âu”, nhà ngoại giao Nga nói.

"Ngược lại, như Tổng thống Putin đã nhấn mạnh hôm 25/9, Nga sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu. Quyền quyết định nằm trong tay họ. Nga không hề đóng băng các mối quan hệ này", ông Gryzlov nhắc lại.

Những phát biểu trên được đại sứ Nga tại Belarus đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Natsionalnaya Oborona (Quốc phòng Quốc gia) của Nga hôm 26/10.