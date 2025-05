Cảnh sát đồng loạt khám xét 3 nhà xưởng, bắt tạm giam Nguyễn Phương Tây và nhiều người khác

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô toàn quốc, tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng để điều tra, làm rõ các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng lớn.

Đường dây này có quy mô rộng khắp trên toàn quốc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng.

Trực tiếp Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phòng nghiệp vụ lập án đấu tranh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khoảng 1h ngày 2/5, tại quán H2 Lounge (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), lực lượng công an đã kiểm tra hành chính đối với 4 đối tượng quê ở Hà Nội, gồm: Lương Thái Linh, Nguyễn Văn Chí (cùng SN 1985), Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992). Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi các đối tượng thuê để lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1 bình kim loại chứa 2,2kg khí N2O cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên trong một cơ sở sản xuất trái phép khí N2O mà Công an Thanh Hóa phát hiện triệt phá (Công an Thanh Hóa).

Sản xuất khoảng 65 tấn khí N02, thu lợi thu lợi khoảng 6,5 tỷ đồng trong gần 3 tháng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy nguyên nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng sử dụng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng Nguyễn Phương Tây (SN 1985), trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan công an thu giữ 12 túi ma túy đá, 10 túi ketamine, khoảng 500 viên ma túy hồng phiến, 120 viên thuốc lắc, 1 túi heroin, 5 túi "nước vui" (với tổng trọng lượng khoảng 240g ma túy).

Tại một chung cư ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội - nơi Nguyễn Phương Tây thường xuyên lui đến, lực lượng Công an còn phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 20 viên ma túy thuốc lắc, 10 túi Ketamin (có tổng trọng lượng khoảng 18gam ma túy) và 1 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.

Đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm (khí N2O), xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp làTrung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để chỉ đạo và báo cáo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an để hướng dẫn về nghiệp vụ.

Trực tiếp Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh phá án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O.

Các đối tượng liên quan đến đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ quan công an xác định, chỉ tính từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, 2 xưởng trên sản xuất được khoảng 65 tấn khí N02, bán ra khắp các tỉnh, TP, thu lợi ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng: Lương Thái Linh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Văn Tùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Phương Tây về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Tuấn Anh, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chí, Tô Thế Minh Trí, Trần Văn Thịnh, Chu Văn Thức về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bảo Lộc để điều tra làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Có thể nói, đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) với số lượng rất lớn, hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ, vai trò và chia lợi nhuận cụ thể.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.