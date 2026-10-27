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Bắt tạm giam Dương Văn Chiến SN 1991 liên quan đến tài sản trị giá 4 triệu đồng

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 27/10, Công an xã Khánh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Chiến, sinh năm 1991, trú tại ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Chiến SN 1991 - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Văn Chiến nghe đọc lệnh tạm giam (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/10, chị H.K.N, thường trú ấp An Hòa, xã Khánh Bình điều khiển xe máy đến đậu tại đường hẻm thuộc khu vực Tổ 16, ấp An Hòa để đi công việc. Một lúc sau, khi quay lại, phát hiện xe đã bị mất nên trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình đã triển khai lực lượng, rà soát đối tượng, xác định Dương Văn Chiến là đối tượng nghi vấn.

Công an xã phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động, đến ngày 18/10, Chiến đến Công an xã đầu thú và giao nộp chiếc xe mô tô nêu trên. Tang vật vụ án được định giá 4 triệu đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Chiến SN 1991 - Ảnh 3.

Chiếc xe mô tô Dương Văn Chiến lấy trộm (Ảnh: Công an An Giang).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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