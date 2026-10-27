Bắt tạm giam Dương Văn Chiến SN 1991 liên quan đến tài sản trị giá 4 triệu đồng
Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
- 26-10-2026Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Ngọc Quốc Anh SN 2002 và một người đi cùng
- 26-10-2026Lần đầu tiên trong lịch sử, hòn đảo cách Phú Quốc hơn 100km sẽ có sân bay, rộng gấp 13 lần sân vận động Mỹ Đình, vốn đầu tư 28.800 tỷ
- 26-10-2026Nhiều khu vực sắp có mưa to liên tục mấy ngày tới
Ngày 27/10, Công an xã Khánh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Chiến, sinh năm 1991, trú tại ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/10, chị H.K.N, thường trú ấp An Hòa, xã Khánh Bình điều khiển xe máy đến đậu tại đường hẻm thuộc khu vực Tổ 16, ấp An Hòa để đi công việc. Một lúc sau, khi quay lại, phát hiện xe đã bị mất nên trình báo cơ quan Công an.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình đã triển khai lực lượng, rà soát đối tượng, xác định Dương Văn Chiến là đối tượng nghi vấn.
Công an xã phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động, đến ngày 18/10, Chiến đến Công an xã đầu thú và giao nộp chiếc xe mô tô nêu trên. Tang vật vụ án được định giá 4 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đời sống & Pháp luật