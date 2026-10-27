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Quy định mới nhất liên quan đến tạm trú, tất cả người dân cần biết

| | Xã hội

Dưới đây là quy định về khai báo tạm trú áp dụng đối với các loại hình cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, việc thực hiện đầy đủ quy định về khai báo tạm trú góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài và giữ gìn an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, không phải cơ sở lưu trú nào cũng nắm rõ trách nhiệm của mình, nhất là đối với các cơ sở lưu trú là nhà, căn hộ cho thuê hoặc những trường hợp việc tiếp nhận khách được thực hiện thông qua đơn vị quản lý, môi giới hay nền tảng số.

Khai báo tạm trú là trách nhiệm của cơ sở lưu trú

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài tạm trú thực hiện khai báo thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú.

Trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú, cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để kiểm tra, thực hiện khai báo.

Quy định mới nhất về khai báo tạm trú, tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 09/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 87 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, người khai báo tạm trú là chủ sở hữu cơ sở lưu trú, người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền.

Quy định này áp dụng đối với các loại hình cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm, từ khách sạn, nhà nghỉ đến nhà, căn hộ cho thuê và các địa điểm lưu trú khác…

Chủ động xác định người khai báo khi cho thuê qua trung gian

Hiện nay, nhiều chủ nhà, chủ căn hộ không trực tiếp quản lý, vận hành hoặc tiếp nhận khách thuê mà giao việc này cho người khác, đơn vị quản lý vận hành hoặc đơn vị trung gian. Nếu không xác định rõ ai thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, các bên có thể cho rằng bên còn lại đã thực hiện, dẫn đến vi phạm quy định về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Thuận tiện hơn với khai báo điện tử. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện trên Hệ thống khai báo tạm trú điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trực tuyến; thông tin được Công an cấp xã tiếp nhận 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần.

Vì vậy, chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú cần chủ động xác định, ủy quyền rõ cho người thực hiện khai báo tạm trú; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cần thiết để việc khai báo được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Việc ủy quyền cần được làm rõ trong hợp đồng cho thuê, hợp đồng quản lý vận hành hoặc văn bản ủy quyền. Trường hợp có thay đổi người được giao thực hiện, các bên cần kịp thời thống nhất, bảo đảm việc khai báo không bị gián đoạn.

Dù việc cho thuê, tiếp nhận khách được thực hiện qua nhiều khâu trung gian hay thông qua nền tảng số, cơ sở lưu trú vẫn cần bảo đảm người nước ngoài đến tạm trú qua đêm được khai báo theo quy định.

Lưu ý về các hành vi vi phạm

Trường hợp phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người đó cư trú không hợp pháp tại Việt Nam thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 282 của Chính phủ.

Quy định mới nhất về khai báo tạm trú, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Ảnh được tạo bởi AI.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an/Công an Ninh Bình

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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