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Chân dung 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà hơn 9 tiếng ở Thanh Hóa, liên quan đến ma túy

| | Xã hội

2 đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Cường (SN 1993) và Bùi Văn Quyền (SN 1994), cùng trú tại xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng.

Vụ việc vây bắt 2 đối tượng cầm kiếm, gậy cố thủ trên nóc nhà suốt 10 tiếng, xảy ra chiều ngày 26/10 đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Đến hơn 21 giờ 10 cùng ngày, 2 đối tượng đã đầu thú.

Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, sáng 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xác minh, truy tìm Nguyễn Đình Cường (SN 1993) và Bùi Văn Quyền (SN 1994), cùng trú tại xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng, là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Chân dung 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

2 đối tượng Cường và Quyền tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nhận được đề nghị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Hà Long và đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng vào cuộc xác minh.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định 2 đối tượng đang lẩn trốn tại nhà bà Đoàn Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long). Từ giữa tháng 10, căn nhà này được Lang Thị My (SN 2004, trú tại xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê và đã đăng ký cư trú theo quy định. My là người quen của Cường và Quyền.

Khoảng hơn 12h15 phút ngày 26/10, tổ công tác đến căn nhà trên để triệu tập các đối tượng làm việc. Khi lực lượng công an đang làm việc với My thì Cường và Quyền trốn ở tầng 2, sau đó trèo lên mái nhà.

Phát hiện sự việc, tổ công tác vận động, yêu cầu 2 đối tượng xuống làm việc nhưng Cường và Quyền không chấp hành. 2 đối tượng này dùng bình xịt hơi cay, kiếm cùng các mảnh kính, gạch vụn ném về phía lực lượng công an để chống trả và cố thủ trên mái nhà.

Chân dung 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Các đối tượng cố thủ trên nóc nhà hơn 9 tiếng đồng hồ mới xin đầu hàng.

Lực lượng công an tổ chức bao vây căn nhà, kiên trì vận động các đối tượng ra đầu hàng. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, cả 2 đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết thêm, bước đầu, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ Hải Phòng. Đến khoảng 20h ngày 25/10/2026, cả 2 đến nhà trọ của My. Sáng 26/10, 3 người cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng người có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào chiều ngày 26/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh 2 đối tượng cố thủ trên nóc nhà, 1 người tay cầm kiếm, 1 người cầm gậy gỗ. Phía dưới ngôi nhà có hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ. Nhiều người dân hiếu kỳ đã có mặt theo dõi cuộc vây bắt. Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội.

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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