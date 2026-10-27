Khẩn trương khôi phục thi công Dự án Thủy điện Hồi Xuân ngay trong năm 2026

Dự án thủy điện Hồi Xuân, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, sau hơn 15 năm xây dựng đã hoàn thành trên 90% khối lượng nhưng tiến độ vẫn chậm trễ - Ảnh: Báo VOV

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị Bộ này khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý Dự án Thủy điện Hồi Xuân.

Theo đó, Dự án Thủy điện Hồi Xuân (công suất 102 MW) đã thực hiện khoảng 93% khối lượng nhưng dừng thi công kéo dài do chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã vùng dự án phối hợp với chủ đầu tư rà soát khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hoàn trả công trình còn lại, chuẩn bị sẵn các thủ tục để triển khai ngay khi phương án xử lý Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026 và Công văn số 10970/VPCP-CN ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ xác định bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu các dự án nguồn điện có trong quy hoạch phải đưa vào vận hành đúng tiến độ; Bộ Công Thương đã đưa Dự án vào danh mục nguồn điện cần ưu tiện đầu tư giai đoạn 2026 - 2028, với mốc vận hành tháng 12/2027 tại Công văn số 8583/BCT-ĐL ngày 19/10/2026.

Để đạt mốc này, các hạng mục còn lại và các công trình bồi thường, tránh ngập vùng lòng hồ phải được thi công ngay trong mùa khô 2026 - 2027; nếu không đảm bảo tiến độ này, thời điểm tích nước, phát điện sẽ phải lùi ít nhất 1 năm, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư và chậm có nguồn thu để trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hỗ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý Dự án trong tháng 10/2026, nhằm khôi phục thi công Dự án trong mùa khô 2026 - 2027 và phát điện trong năm 2027.

Ngay sau khi phương án được quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và nhà đầu tư tiếp nhận Dự án, giải quyết trong thời gian ngắn nhất các thủ tục thuộc thầm quyền của tỉnh về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm đưa Dự án đi vào vận hành, phát điện.

Dự án Thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010 do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư trên sông Mã, địa bàn huyện Quan Hóa (cũ), nay là xã Phú Xuân, Thanh Hóa với diện tích hơn 600 ha, tổng mức đầu tư 3.320 tỉ đồng. Công trình thuộc nhóm A, có công suất thiết kế 102 MW, sản lượng điện trung bình 432 triệu kWh/năm ngoài phát điện dự án còn được kỳ vọng tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa. Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành công trình, nhưng tới nay dự án mới hoàn thành hơn 90% khối lượng xây lắp các hạng mục chính. Từ cuối năm 2017, công trình đã dừng thi công do chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn, làm nhiều hộ dân sống quanh khu vực lòng hồ rất bất an khi mùa mưa bão về.



