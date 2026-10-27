Chìa khóa vàng giúp Việt Nam trở thành "con hổ" châu Á mới như Hàn Quốc, Singapore, thu nhập bình quân vượt 14.300 USD

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Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam hướng tới trở thành nước phát triển phát triển thu nhập cao. Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, đổi mới sáng tạo là chìa khóa quan trọng để hiện thực hóa khát vọng này.

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel kinh tế - Paul Krugman khẳng định rằng, năng suất lao động là yếu tố cốt lõi quyết định đến sự thành công của mọi nền kinh tế trong dài hạn. Đối với Việt Nam, việc nâng cao năng suất lao động thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là chìa khóa vàng để thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045, với mức thu nhập trên 14.375 USD/người theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB).

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2024 từng nhận định: “Việt Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được tham vọng trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng”.

Nhìn vào kinh nghiệm của các con hổ châu Á như Hàn Quốc hay Singapore, có thể thấy rằng, sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ đã biến các quốc gia này thành con hổ châu Á, trở thành các nước phát triển, thu nhập cao. Cả hai nước này đã xây dựng các chiến lược dài hạn tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như tối ưu hóa nguồn lực xã hội để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Điều này minh chứng rằng, tiếp tục phát huy vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có thể sớm trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á. Thực tế, Việt Nam đã từng bước thực hiện mục tiêu lớn và đạt được những thành quả đáng trân trọng.

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao các chỉ số đổi mới sáng tạo, tận dụng các thế mạnh của mình nhanh chóng bắt kịp thế giới trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Việt Nam tăng 1 bậc, xếp hạng 43/132 quốc gia và nền kinh tế, đánh dấu bước tiến quan trọng so với năm 2025. Việt Nam cũng duy trì vị trí thứ hai trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, chỉ sau Ấn Độ. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng hướng trong hành trình trở thành một nền kinh tế phát triển.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam là một trong những quốc gia thu nhập trung bình đạt nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Hơn nữa, Việt Nam là một trong ba quốc gia giữ thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong suốt 14 năm liên tiếp. Đây là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc phát triển đổi mới sáng tạo, một yếu tố quan trọng giúp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững.