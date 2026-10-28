Mạo danh Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo ở Cần Thơ

Ngày 27/10, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tìm bị hại, người biết việc liên quan trong vụ “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Vụ việc được phát hiện ngày 16/9, tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Người liên quan là N.T.V. (45 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ), hoạt động môi giới bất động sản.

T.T.V. thừa nhận hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan điều tra, V. khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình. Qua đó, sẽ giúp V. thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản; đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hay biết sự việc, đề nghị đến cơ quan Công an gần nhất trình báo; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên, Trung tá Trần Thế Nhẫn, số điện thoại 0986868268 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra viên, đã có một số người cung cấp thông tin về việc chuyển tiền đặt cọc cho V.. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục tìm nạn nhân để củng cố thêm chứng cứ xử lý V. theo pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp tự xưng có chức vụ, quyền hạn hoặc quan hệ với cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin, phục vụ mục đích giao dịch, chuyển tiền.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kiểm tra, xác minh thông tin và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.