Sân bay 5.800 tỷ đồng mà bầu Hiển nói “bay thì lỗ mà không bay thì khó” vừa đạt cột mốc quan trọng

Theo UBND xã Cửa Việt, tính đến ngày 25/10/2026, cả 4 hộ dân cuối cùng trên địa bàn đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đưa công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không Quảng Trị tại xã này hoàn thành 100%.

Trước đó, xã Gio Linh cũng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Như vậy, toàn bộ hơn 265 ha đất cần giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đã được bàn giao.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021. Công trình do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, đơn vị thành viên T&T Group, và CTCP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên địa bàn hai xã Gio Linh và Cửa Việt, có quy mô hơn 316 ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2024.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, tính đến ngày 19/10/2026, tổng khối lượng thi công đạt trên 80%. Gói thầu xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước khu bay và các tuyến đường liên quan đạt sản lượng 756,1 tỷ đồng, tương đương hơn 90% giá trị hợp đồng. Hạng mục khu bay chính đã hoàn thành 100%.

Các thiết bị quản lý bay như đài kiểm soát không lưu, DVOR/DME, AWOS, đèn hiệu hàng không và ILS/DME đã được sản xuất, nhập về và lưu kho. Theo kế hoạch, việc lắp đặt các thiết bị này dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.

Bầu Hiển đề xuất hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị ngày 19/10 về phát triển mạng lưới đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch điều hành T&T Group, đề xuất địa phương nghiên cứu hỗ trợ chi phí cho các hãng hàng không trong giai đoạn đầu khai thác đường bay mới.

“Mong muốn tỉnh Quảng Trị nghiên cứu có chính sách hỗ trợ chi phí cho các hãng hàng không. Bay thì lỗ mà không bay thì khó”, ông Hiển chia sẻ.

Theo Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch, hiện đã có quy định giảm 50% một số khoản phí hàng không thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong 24 tháng liên tục đối với các hãng khai thác tại cảng hàng không mới hoặc mở đường bay mới.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho rằng việc dùng ngân sách địa phương hỗ trợ trực tiếp từng chuyến bay sẽ gặp khó khăn. Thay vào đó, tỉnh có thể nghiên cứu các gói du lịch kết hợp sân golf, khách sạn hoặc sử dụng nguồn lực xúc tiến thương mại, đầu tư để hỗ trợ khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết địa phương đang nghiên cứu chính sách thu hút các chuyến bay. Dẫn kinh nghiệm của Gia Lai với mức hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay thuê chuyến (charter), ông Phương cho biết Quảng Trị có thể cân nhắc áp dụng tương tự.

“Nếu các anh có những chuyến bay charter đến Quảng Trị, tỉnh khó khăn mấy cũng cố gắng hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay”, ông Phương nói.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ phải tuân thủ quy định ngân sách và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đề xuất hỗ trợ bù lỗ cho các đường bay nội địa sẽ tiếp tục được nghiên cứu.

T&T đề xuất thêm loạt dự án tại Quảng Trị

Cũng tại buổi làm việc ngày 19/10, T&T Group đề xuất nghiên cứu, đầu tư thêm các dự án như Tổ hợp công nghiệp hàng không - Trung tâm thương mại tự do - Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị; các dự án điện gió, điện mặt trời, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 3 và Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà (cũ).

Tập đoàn kiến nghị tỉnh tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành rà soát từng dự án và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Đối với Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh yêu cầu rà soát, thống nhất tiến độ và trách nhiệm của các bên. Về đề xuất nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, địa phương ủng hộ chủ trương và sẽ phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục theo quy định.