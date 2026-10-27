Vì sao người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng phải nộp thêm hơn 139 tỷ đồng?

Nộp tiền trong vòng 30 ngày

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng đang thông báo tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng SVĐ Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất, thuộc phường Hải Châu để thi hành vụ án liên quan đến Phạm Công Danh.

Theo quy định về trách nhiệm của người trúng đấu giá khu đất SVĐ Chi Lăng, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các khoản tài chính, thủ tục pháp lý và trách nhiệm liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý tài sản.

Người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng sẽ phải nộp thêm 139 tỷ đồng truy thu tiền sử dụng đất.

Đáng chú ý, người trúng đấu giá phải nộp số tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỷ đồng theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 1/7/2024 của UBND TP Đà Nẵng. Khoản tiền này được nộp vào tài khoản thu ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan thuế trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

Người tham gia đấu giá phải biết rõ và cam kết chấp nhận nghĩa vụ tài chính này ngay khi đăng ký tham gia, đồng thời không khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến khoản tiền truy thu.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng theo quy định. Nếu không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời hạn quy định, cơ quan thi hành án dân sự có thể hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy hợp đồng hoặc yêu cầu tòa án hủy bỏ theo quy định pháp luật.

Việc đấu giá SVĐ Chi Lăng nhằm thi hành một phần bản án hình sự liên quan đến ông Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo phán quyết của tòa, ông Danh, Tập đoàn Thiên Thanh cùng các doanh nghiệp liên quan phải bồi hoàn cho ngân hàng hơn 4.132 tỷ đồng nợ gốc và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Khu phức hợp SVĐ Chi Lăng là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thi hành án này. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu đủ tiền án phí và gần 467 tỷ đồng tiền bồi hoàn. Số nợ gốc còn phải thu hồi là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa tính lãi phát sinh.

Trước đó, năm 2010, sân vận động Chi Lăng được chính quyền Đà Nẵng giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để phát triển khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng. Sau khi tiếp nhận, khu đất được tách thành 10 sổ đỏ rồi mang thế chấp ngân hàng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với SVĐ Chi Lăng, việc TP Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất đã áp dụng trong thời điểm giao đất là không đúng quy định. Do đó cần phải thu hồi với số tiền hơn 139 tỷ đồng nhưng đến nay các chủ thể liên quan chưa khắc phục.

Tự trả chi phí sang tên và xử lý tài sản trên đất

Về việc xử lý các công trình trên đất, theo Quyết định số 1603 ngày 22/5/2025 của UBND TP Đà Nẵng thì tổ chức, cá nhân trúng đấu giá (hoặc đấu thầu) có trách nhiệm phá dỡ thu hồi vật tư, vật liệu; vận chuyển chất thải xây dựng khi phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng trống trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng trúng đấu giá (hoặc đấu thầu).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công cộng và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất, bảo đảm tiến độ theo quy định. Quá trình thanh lý được triển khai song song với thủ tục đấu giá tài sản do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện và phải hoàn thành trước khi bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, nếu đến thời điểm bàn giao mà việc thanh lý tài sản trên đất chưa hoàn thành, người trúng đấu giá phải chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án để xử lý. Mọi chi phí, rủi ro và trách nhiệm phát sinh (nếu có) do người trúng đấu giá tự chịu; cơ quan Thi hành án dân sự và Trung tâm đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến nội dung này.

Ngoài các nghĩa vụ trên, người trúng đấu giá phải thực hiện đúng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo quy định pháp luật. Người trúng đấu giá cũng phải tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để đăng ký biến động, chuyển quyền và chịu các chi phí phát sinh (nếu có).