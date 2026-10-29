Indonesia thu hút 500 triệu USD đầu tư công nghệ cao từ Mỹ

Khu công nghiệp Wiraraja I tại Batam, quần đảo Riau, Indonesia, sẽ tiếp nhận khoản đầu tư ban đầu trị giá khoảng 500 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ để phát triển các ngành công nghệ cao, gồm chế biến sâu cát silica, nhà máy thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và pin natri-ion.

Chủ tịch Hiệp hội các Khu công nghiệp Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana ngày 27/10 cho biết khoản đầu tư là bước triển khai thỏa thuận liên doanh giữa phía Indonesia với Tynergy Technology Group và Essence Global của Mỹ, được ký ngày 18/2/2026 tại Washington D.C.

Dự án dự kiến khởi công ngày 28/10 tại Khu công nghiệp Wiraraja I, Kabil, Batam. Giai đoạn đầu sử dụng khoảng 3 ha đất, với tổng vốn khoảng 500 triệu USD và dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Ông Akhmad cho biết dự án được phát triển theo mô hình công nghiệp tích hợp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nhằm hình thành chuỗi cung ứng công nghệ cao quy mô lớn.

Sau giai đoạn đầu tại Wiraraja I, các bên dự kiến tiếp tục mở rộng sang Khu công nghiệp WIRARAJA GESEIP tại đảo Galang, một dự án chiến lược quốc gia của Indonesia.

Theo HKI, dự án hướng tới đẩy nhanh chế biến sâu, tăng giá trị gia tăng trong nước, củng cố hệ sinh thái công nghiệp và thu hút thêm đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Lễ khởi công dự kiến có sự tham dự của các đối tác đầu tư từ Mỹ và Nhật Bản. Các bên sẽ tiếp tục triển khai dự án theo từng giai đoạn và phạm vi đã được thống nhất trong thỏa thuận hợp tác.