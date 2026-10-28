Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 26.500 tấn gừng, nghệ và các loại gia vị khác, thu về 45,9 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng hơn 50%, trong khi kim ngạch giảm nhẹ. Nếu so với cùng kỳ năm 2024, lượng hàng xuất khẩu tăng 21,4%.

Châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, nhập khẩu gần 22.000 tấn, tăng 69,2% so với cùng kỳ và chiếm gần 83% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong nhóm thị trường châu Á, Ấn Độ và Indonesia mỗi nước nhập gần 5.600 tấn. Lượng hàng xuất sang Ấn Độ tăng 21,8%, trong khi Indonesia tăng 61,6%.

Đáng chú ý nhất là thị trường Bangladesh. Trong 9 tháng, thị trường này nhập hơn 5.000 tấn gừng, nghệ và các loại gia vị khác của Việt Nam, cao gấp hơn 25 lần mức 195 tấn cùng kỳ năm trước.

Ba thị trường Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh chiếm tổng cộng 60,8% lượng xuất khẩu của nhóm hàng này. Riêng Bangladesh đóng góp hơn 4.800 tấn vào phần tăng thêm của lượng xuất khẩu, tương đương khoảng 54,3% mức tăng chung.

Ở thị trường châu Âu, lượng xuất khẩu đạt hơn 2.400 tấn, giảm 14,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Đức vẫn ghi nhận mức tăng 39,3%, với sản lượng nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 1.000 tấn.

Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ đáng kể, với gần 1.300 tấn gừng, nghệ và gia vị được xuất sang trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, lượng xuất khẩu sang châu Phi tăng 230%, song tỷ trọng vẫn ở mức thấp, khoảng 1,5%.

Việt Nam hiện có khoảng 45.000 ha trồng gừng, nghệ và các loại gia vị khác. Các vùng trồng phân bố tại nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Nghệ An, Lâm Đồng và Gia Lai. Sản lượng thu hoạch năm 2025 ước đạt khoảng 120.000 tấn gừng và 80.000 tấn nghệ.

Trong đó, gừng Kỳ Sơn của Nghệ An được biết đến với hương thơm cay đặc trưng, gắn với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Nghệ được trồng tại nhiều vùng sinh thái khác nhau, với hàm lượng curcumin của nghệ Việt Nam ở mức 3-5%.

Ngoài xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu tươi, gừng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu dưới dạng đông lạnh, hoặc chế biến sâu với các sản phẩm như gừng sấy, bột gừng, tinh dầu gừng, bột nghệ, tinh bột nghệ và chiết xuất curcumin.

Hiện Việt Nam đứng thứ ba thế giới về cung cấp và chế biến gia vị, sau Ấn Độ và Trung Quốc, với 14 nhà máy chế biến sâu. Theo đánh giá của VPSA, nhu cầu tiêu thụ gừng và nghệ tại nhiều thị trường châu Á và châu Âu tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất lớn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đây được xem là cơ hội để ngành gia vị Việt Nam nâng cao giá trị xuất khẩu, mở rộng thị phần và phát triển các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao trong thời gian tới.



