CEO Apple giải thích vì sao MacBook Pro có màn hình cảm ứng dù Steve Jobs từng phản đối

Steve Jobs từng công khai phản đối ý tưởng đưa màn hình cảm ứng lên MacBook, cho rằng việc với tay thao tác trên màn hình dựng đứng sẽ gây mỏi và thiếu thoải mái. Nhiều năm sau, Apple đã thay đổi quan điểm với MacBook Pro màn hình PROLED XDR. CEO John Ternus giải thích rằng công nghệ nay đã cho phép hãng bổ sung cảm ứng mà không khiến máy dày hoặc nặng hơn, trong khi bàn phím và trackpad vẫn giữ vai trò trung tâm.

Apple từng phản đối màn hình cảm ứng trên laptop vì thao tác với tay lên màn hình dựng đứng dễ gây mỏi. Với MacBook Pro mới, hãng bổ sung cảm ứng nhưng vẫn giữ bàn phím và trackpad làm cách điều khiển chính.

Theo lãnh đạo Apple, cảm ứng chỉ được đưa lên MacBook Pro khi công nghệ cho phép bổ sung tính năng này mà không khiến máy dày hoặc nặng hơn. Bàn phím và trackpad vẫn giữ vai trò trung tâm, còn màn hình cảm ứng phục vụ những tình huống thao tác trực tiếp thuận tiện hơn.

Sau nhiều năm phản đối ý tưởng laptop cảm ứng, Apple đã thay đổi quan điểm với MacBook Pro màn hình PROLED XDR. Trong cuộc phỏng vấn với Wired, CEO John Ternus cùng lãnh đạo phần cứng Johny Srouji và lãnh đạo marketing Greg Joswiak giải thích quyết định này, từ điều kiện công nghệ đến kỳ vọng của người dùng.

CEO Apple tại sự kiện.

John Ternus khẳng định Mac vẫn được xây dựng quanh cách điều khiển gián tiếp thông qua bàn phím và trackpad. Theo ông, cảm ứng bổ sung một lựa chọn thuận tiện trong những tình huống cụ thể:

“Mac trước hết vẫn là một thiết bị được xây dựng quanh cách nhập liệu gián tiếp, với trackpad và bàn phím. Nhưng tôi nghĩ có những lúc dùng cảm ứng sẽ thoải mái và tiện hơn.”

Điều kiện quan trọng là tính năng mới không được khiến chiếc MacBook Pro kém đi ở những mặt khác. Ông Ternus cho biết Apple cần chờ đến lúc có thể bổ sung cảm ứng mà không làm sản phẩm dày hoặc nặng hơn, và màn hình OLED là một phần giúp hãng đạt được điều đó:

“Chúng tôi cần đạt tới thời điểm mà việc thêm cảm ứng không khiến sản phẩm kém đi ở bất kỳ mặt nào. Nó không làm máy nặng hơn, cũng không làm máy dày hơn. Điều đó đã hội tụ cùng màn hình OLED, màn hình tốt nhất chúng tôi từng đưa lên Mac. MacBook Pro mới có tất cả những điều ấy, và à, máy còn có cảm ứng nữa.”

Cách giải thích này cho thấy Apple muốn đặt cảm ứng trong tổng thể những thay đổi của chiếc máy. Người dùng nhận được màn hình mới cùng khả năng tương tác trực tiếp, trong khi vẫn có thể tiếp tục làm việc bằng bàn phím, phím tắt và trackpad như trước.

Sau rất nhiều năm, cuối cùng MacBook Pro đã có màn hình cảm ứng.

Johny Srouji cũng nhấn mạnh sự phát triển của nền tảng công nghệ. Theo ông, màn hình, chip Apple silicon và phần mềm đã tiến bộ đủ để đáp ứng tiêu chuẩn hãng đặt ra cho việc tích hợp cảm ứng. Đây là thay đổi cần được giải quyết đồng thời ở nhiều thành phần, từ khả năng nhận thao tác đến cảm giác khi ngón tay tiếp xúc với màn hình.

Một trong những vấn đề thực tế là nhiệt độ. MacBook Pro mới có kiến trúc tản nhiệt được thiết kế lại để hạn chế việc màn hình trở nên nóng khi người dùng chạm, vuốt hoặc phóng to nội dung. Với laptop cảm ứng, nhiệt ở khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm, nhất là khi tay thường xuyên tiếp xúc với bề mặt trước đây chủ yếu chỉ dùng để nhìn.

Độ ổn định của màn hình cũng được tính đến. Apple thiết kế lại bản lề để hạn chế rung khi có lực chạm, giúp màn hình giữ vị trí tốt hơn trong lúc thao tác. Đây là chi tiết dễ bị bỏ qua khi chỉ xem danh sách cấu hình, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác sử dụng mỗi lần đưa tay lên chọn một mục hoặc kéo nội dung.

Dấu vân tay và việc vệ sinh là một mối quan tâm khác. Apple cho biết màn hình có lớp phủ chống phản chiếu và người dùng sẽ không phải lau thường xuyên hơn so với màn hình thông thường. Nhận định này cần được kiểm chứng khi sử dụng lâu dài; hãng không nói rằng màn hình sẽ hoàn toàn không bám dấu tay.

Ở phía người dùng, ông Greg Joswiak cho biết nhiều khách hàng chuyên nghiệp đã chờ đợi khả năng tương tác bằng cảm ứng trên Mac. Ông cũng nhắc đến thế hệ nhà sáng tạo trẻ vốn quen dùng iPhone và iPad, nên kỳ vọng có thể chạm vào màn hình khi chuyển sang máy tính. Khi những thao tác như vuốt, phóng to hay chọn trực tiếp đã trở thành thói quen, nhu cầu tiếp tục sử dụng chúng trên laptop là điều dễ hiểu.

Việc bổ sung cảm ứng cũng không đồng nghĩa Apple tuyên bố hợp nhất Mac và iPad. Ternus tiếp tục đặt bàn phím và trackpad ở vị trí trung tâm của trải nghiệm Mac, đồng thời thừa nhận giá trị của thao tác chạm trong một số tình huống. Người dùng có thể tiếp tục gõ, dùng phím tắt và điều khiển con trỏ như trước, rồi đưa tay lên màn hình khi thấy phù hợp.

Những giải thích của lãnh đạo Apple cho thấy hãng đang đặt kỳ vọng vào khả năng kết hợp các cách nhập liệu trên cùng một chiếc máy. Độ hiệu quả sẽ thể hiện rõ hơn khi MacBook Pro mới được dùng cho công việc hằng ngày: chỉnh ảnh, dựng video, thao tác với mô hình 3D hoặc đọc tài liệu. Khi đó, cảm ứng có được sử dụng thường xuyên hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ thuận tiện mà nó mang lại bên cạnh bàn phím và trackpad.



